Опасные разрушения после обстрела рф Печенежской плотины

В результате обстрела Печенежской плотины российскими войсками в Харьковской области были введены временные ограничения движения на двух автомобильных дорогах территориального значения. Речь идет о трассах Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Большой Бурлук вблизи Печенег и Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП Чугуновка в районе Старого Салтова.

Россия ударила по Печенежской плотине

Ограничения ввели из-за существенных повреждений дорожной инфраструктуры, создающих опасность для движения транспорта. На месте работают профильные специалисты: проводятся обследования участков, оценка масштабов разрушений и первоочередные восстановительные работы.

Для транспорта организован альтернативный маршрут объезда через Чугуев – Коробочкино – Лебяже – Приморское – Хотомлю – Волчанск, что позволяет сохранить транспортное сообщение в регионе, несмотря на повреждения объектов.

