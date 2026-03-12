"Не зможуть жити, як нормальні люди": у Раді готують нові покарання для ухилянтів та СЗЧ

У Верховній Раді України обговорюють можливість посилення відповідальності для громадян, які ухиляються від мобілізації, а також для військових, що самовільно залишили частини (СЗЧ). Серед запропонованих заходів можуть бути обмеження доступу до банківських операцій, кредитів і заборона керування автомобілем.

У Раді готують нові обмеження для ухилянтів та СЗЧ. Фото з відкритих джерел

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в інтерв’ю "Телеграф" розповів, що обговорюються законопроєкти для ухилянтів та СЗЧ, які включають застосування таких самих механізмів покарання, які вже діють щодо боржників зі сплати аліментів.

Йдеться про блокування банківських рахунків, обмеження доступу до кредитів, нотаріальних та адміністративних послуг, а також тимчасову заборону на керування транспортними засобами.

"Фактично має бути база покарання по СЗЧ і, в тому числі, по ухилянству. Тому що неможливо зменшувати СЗЧ, коли ти ще й не караєш. У нас у аліментників, які за дітей своїх не платять, є шість різних видів покарань. Їм блокують рахунки, не дають кредити і так далі", — сказав Івченко.

За його словами, такі покарання можуть зменшити кількість ухилянтів та випадків СЗЧ через кримінальну відповідальність і певні обмеження. Як пояснює Івченко, "ти не можеш як нормальна людина жити" з цими обмеженнями, зокрема використовувати автомобіль.

Крім того, нардеп вважає, що каральних заходів недостатньо. Держава має паралельно працювати над розвитком рекрутингу, мотиваційними програмами для військових та ефективною системою ротацій.

Наразі відповідні ініціативи перебувають на етапі обговорення у профільному комітеті парламенту. Законопроєкти ще не внесені до Верховної Ради.

