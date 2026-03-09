85% українців хочуть, щоб блогери-ухилянти пішли на фронт, - соцдослідження

85% українців вважають "ухилянтами" публічних людей, які отримали відстрочку або бронювання за допомогою різних схем, зокрема, блогерів, журналістів, активістів та інших. Про це свідчать результати опитування, проведеного організацією "Український соціологічний портал".

Фото: коллаж comments.ua

"У питанні про те, кого саме респонденти вважають "ухилянтом", домінує образ публічних осіб, які скористалися особливими можливостями для уникнення служби. 85% опитаних назвали "ухилянтами" блогерів, журналістів, активістів та інших публічних людей, які отримали відстрочку або бронювання за допомогою різних схем. 19% респондентів віднесли до "ухилянтів" чоловіків, які не оновили військово-облікові дані та ховаються від ТЦК", — йдеться в дослідженні.

Як сказано в опитуванні, більшість вважає, що "ухилянтів" треба відправити на фронт для поповнення бойових бригад.

"На запитання про те, що держава має зробити з "ухилянтами", щоб підвищити ефективність мобілізації, 65% респондентів обрали варіант "відправити на фронт для поповнення бойових бригад". 49% опитаних підтримують посилення відповідальності для "ухилянтів". 24% вважають доцільним відправляти "ухилянтів" служити в тилові частини", — сказано в соцопитуванні.

При цьому, за даними дослідження, більшість українців підтримує мобілізацію.

"За результатами опитування, 87% респондентів відповіли, що підтримують мобілізацію в Україні, тоді як 11% висловилися проти, а 2% вагалися з відповіддю", — йдеться в повідомленні соціологів.





Разом з тим 65% опитаних вважають, що мобілізаційний процес потрібно вдосконалювати, 13% не бачать у цьому потреби, ще 22% не змогли визначитися.

"Ці цифри вказують на те, що підтримка мобілізації не означає автоматичної згоди з чинними процедурами, а скоріше формує суспільний запит на ефективнішу, прозорішу та більш справедливу систему залучення громадян до служби", — зазначається в дослідженні.

Дослідження проводилось з 1 по 8 лютого 2026 року "Українським соціологічним порталом" за методом CAWI (Computer‑Assisted Web Interviewing) шляхом онлайн-опитування громадян України віком від 18 років. Вибірка – 1126 респондентів, вибірка репрезентативна за віком та статтю. Теоретична похибка для вибірки такого обсягу при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,9%.

Нагадаємо, раніше рух "Чесна мобілізація" оприлюднив ряд досьє на блогерів та активістів, які ухиляються від служби через різні схеми. Зокрема, до списку ухилянтів потрапили: Віталій Шабунін, Данило Мокрик, Юрій Ніколов, Михайло Жернаков, Ігор Мосійчук та інші відомі особи.