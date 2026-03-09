85% украинцев хотят, чтобы блоггеры-уклоняне ушли на фронт, - социсследование

85% украинцев считают "уклончанами" публичных людей, получивших отсрочку или бронирование с помощью различных схем, в частности блоггеров, журналистов, активистов и других. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного организацией "Украинский социологический портал".

Фото: коллаж comments.ua

"В вопросе о том, кого именно респонденты считают "уклончантом", доминирует образ публичных лиц, воспользовавшихся особыми возможностями во избежание службы. 85% опрошенных назвали "уклончанами" блоггеров, журналистов, активистов и других публичных людей, получивших отсрочку или бронирование с помощью различных схем". мужчин, которые не обновили военно-учетные данные и скрываются от ТЦК ", – говорится в исследовании.

Как сказано в опросе, большинство считает, что "уклончан" нужно отправить на фронт для пополнения боевых бригад.

"На вопрос о том, что государство должно сделать с "уклончанами", чтобы повысить эффективность мобилизации, 65% респондентов выбрали вариант "отправить на фронт для пополнения боевых бригад". 49% опрошенных поддерживают усиление ответственности для "уклончан". 24% считают целесообразным отправлять" ухилянцев соцопросе.

При этом, по данным исследования, большинство украинцев поддерживают мобилизацию.

"По результатам опроса, 87% респондентов ответили, что поддерживают мобилизацию в Украине, тогда как 11% высказались против, а 2% затруднились с ответом", — говорится в сообщении социологов.





Вместе с тем, 65% опрошенных считают, что мобилизационный процесс нужно совершенствовать, 13% не видят в этом нужды, еще 22% не смогли определиться.

"Эти цифры указывают на то, что поддержка мобилизации не означает автоматического согласия с действующими процедурами, а скорее формирует общественный запрос на более эффективную, более прозрачную и более справедливую систему привлечения граждан к службе", — отмечается в исследовании.

Исследование проводилось с 1 по 8 февраля 2026 "Украинским социологическим порталом" по методу CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) путем онлайн-опроса граждан Украины в возрасте от 18 лет. Выборка – 1126 респондентов, выборка репрезентативна по возрасту и полу. Теоретическая погрешность для выборки такого объема при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,9%.

Напомним, ранее движение "Честная мобилизация" обнародовало ряд досье на блоггеров и уклоняющихся от службы из-за различных схем. В частности, в список уклонян попали: Виталий Шабунин, Даниил Мокрик, Юрий Николов, Михаил Жернаков, Игорь Мосийчук и другие известные личности.