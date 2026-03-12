"Не смогут жить как нормальные люди": в Раде готовят новые наказания для уклонистов и СЗЧ

В Верховной Раде Украины обсуждают возможность усиления ответственности для граждан, уклоняющихся от мобилизации, а также для самовольно покинувших части военных (СЗЧ). Среди предложенных мер могут быть ограничение доступа к банковским операциям, кредитам и запрет на управление автомобилем.

В Раде готовят новые ограничения для уклонистов и СЗЧ. Фото из открытых источников

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко в интервью "Телеграф" рассказал, что обсуждаются законопроекты для уклонистов и СЗЧ, которые включают применение таких же механизмов наказания, которые уже действуют в отношении должников по уплате алиментов.

Речь идет о блокировании банковских счетов, ограничении доступа к кредитам, нотариальным и административным услугам, а также о временном запрете на управление транспортными средствами.

"Фактически должна быть база наказания по СЗЧ и, в том числе, по уклонению. Потому что невозможно уменьшать СЗЧ, когда ты еще и не наказываешь. У нас у алиментщиков, которые за детей своих не платят, есть шесть разных видов наказаний. Им блокируют счета, не дают кредиты и так далее", — сказал Ивченко.

По его словам, такие наказания могут уменьшить количество уклонистов и случаев СЗЧ из-за уголовной ответственности и определенных ограничений. Как объясняет Ивченко, "ты не можешь как нормальный человек жить" с этими ограничениями, в частности, использовать автомобиль.

Кроме того, нардеп считает, что карательных мер недостаточно. Государство должно параллельно работать над развитием рекрутинга, мотивационными программами для военных и эффективной ротационной системой.

Соответствующие инициативы находятся на этапе обсуждения в профильном комитете парламента. Законопроекты еще не внесены в Верховную Раду.

