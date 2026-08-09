Не тільки Росія: Зеленський розкрив, хто заважає появі української балістики

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Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що розвиток власних балістичних та антибалістичних технологій може викликати опір не лише з боку Росії. За його словами, частина країн і оборонних компаній не зацікавлена в появі на світовому ринку сильного українського конкурента.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав, що питання розвитку української ракетної програми пов'язане не тільки з безпекою, а й із великими грошима. За словами президента, у світі небагато держав і компаній, які готові побачити Україну серед виробників сучасного ракетного озброєння.
Однак президент назвав саме Росію головною силою, яка зацікавлена у стримуванні українських ракетних розробок.
На тлі дефіциту ракет для систем Patriot Україна паралельно працює над різними засобами захисту від балістичних ракет. Зеленський раніше повідомляв про європейський проєкт Freyja, у якому бере участь також українська оборонна компанія Fire Point. Одним з ключових завдань Києва президент називає захист виробничих потужностей, необхідних для створення майбутнього українського та загальноєвропейського антибалістичного щита.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відверто розповів про ситуацію з отриманням антибалістичних ракет.
Також "Коментарі" писали, що Зеленський розкрив новий план Путіна. Який небезпечний сценарій готує РФ.