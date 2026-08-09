Не тільки Росія: Зеленський розкрив, хто заважає появі української балістики

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розвиток власних балістичних та антибалістичних технологій може викликати опір не лише з боку Росії. За його словами, частина країн і оборонних компаній не зацікавлена в появі на світовому ринку сильного українського конкурента.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав, що питання розвитку української ракетної програми пов'язане не тільки з безпекою, а й із великими грошима. За словами президента, у світі небагато держав і компаній, які готові побачити Україну серед виробників сучасного ракетного озброєння.

"В світі не дуже багато людей і компаній, які хочуть такого конкурента. Розумієте, що таке балістика в Україні? Розумієте, що таке своя балістична ракета або своя антибалістична? На Європейському континенті поки що ППО, яке збиває балістику, не існує свого. ... І з'являється Україна", — пояснив Зеленський.

Однак президент назвав саме Росію головною силою, яка зацікавлена у стримуванні українських ракетних розробок.

"Багато хто не хоче, щоб у нас в Україні була своя балістика. Безумовно, Росія номер один. Але і в світі не дуже багато людей і компаній, які хочуть такого конкурента. ... Є ще гроші, є бізнес. Тому треба все вигризати і за все треба боротися", — зазначив Зеленський.

На тлі дефіциту ракет для систем Patriot Україна паралельно працює над різними засобами захисту від балістичних ракет. Зеленський раніше повідомляв про європейський проєкт Freyja, у якому бере участь також українська оборонна компанія Fire Point. Одним з ключових завдань Києва президент називає захист виробничих потужностей, необхідних для створення майбутнього українського та загальноєвропейського антибалістичного щита.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відверто розповів про ситуацію з отриманням антибалістичних ракет.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський розкрив новий план Путіна. Який небезпечний сценарій готує РФ.