Не только Россия: Зеленский раскрыл, кто мешает появлению украинской баллистики

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что развитие собственных баллистических и антибаллистических технологий может вызвать сопротивление не только со стороны России. По его словам, часть стран и оборонных компаний не заинтересована в появлении на мировом рынке сильного украинского конкурента.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в эфире телемарафона "Единые новости" сказал, что вопрос развития украинской ракетной программы связан не только с безопасностью, но и с большими деньгами. По словам президента, в мире немного государств и компаний, готовых увидеть Украину среди производителей современного ракетного вооружения.
Однако президент назвал именно Россию главной силой, заинтересованной в сдерживании украинских ракетных разработок.
На фоне дефицита ракет для систем Patriot Украина параллельно работает над разными средствами защиты от баллистических ракет. Зеленский ранее сообщал о европейском проекте Freyja, в котором участвует также украинская оборонная компания Fire Point. Одной из ключевых задач Киева президент называет защиту производственных мощностей, необходимых для создания будущего украинского и общеевропейского антибаллистического щита.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский откровенно рассказал о ситуации с получением антибалистических ракет.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский раскрыл новый план Путина. Какой опасный сценарий подготавливает РФ.