Не только Россия: Зеленский раскрыл, кто мешает появлению украинской баллистики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что развитие собственных баллистических и антибаллистических технологий может вызвать сопротивление не только со стороны России. По его словам, часть стран и оборонных компаний не заинтересована в появлении на мировом рынке сильного украинского конкурента.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в эфире телемарафона "Единые новости" сказал, что вопрос развития украинской ракетной программы связан не только с безопасностью, но и с большими деньгами. По словам президента, в мире немного государств и компаний, готовых увидеть Украину среди производителей современного ракетного вооружения.

"В мире не очень много людей и компаний, которые хотят такого конкурента. Понимаете, что такое баллистика в Украине? Понимаете, что такое своя баллистическая ракета или своя антибаллистическая? На Европейском континенте пока ПВО, сбивающее баллистику, не существует своего... И появляется Украина", — пояснил Зеленский.

Однако президент назвал именно Россию главной силой, заинтересованной в сдерживании украинских ракетных разработок.

"Многие не хотят, чтобы у нас в Украине была своя баллистика. Безусловно, Россия номер один. Но и в мире не очень много людей и компаний, которые хотят такого конкурента... Есть еще деньги, есть бизнес. Поэтому надо все выгрызать и за все нужно бороться", — отметил Зеленский.

На фоне дефицита ракет для систем Patriot Украина параллельно работает над разными средствами защиты от баллистических ракет. Зеленский ранее сообщал о европейском проекте Freyja, в котором участвует также украинская оборонная компания Fire Point. Одной из ключевых задач Киева президент называет защиту производственных мощностей, необходимых для создания будущего украинского и общеевропейского антибаллистического щита.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский откровенно рассказал о ситуации с получением антибалистических ракет.

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