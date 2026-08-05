Зеленський ошелешив правдою про антибалістичний захист: що заявив

Київ та область пережили чергову жахливу ніч. Російські війська випустити 24 балістичні та 4 протикорабельні ракети. Не вдалося збити жодної через брак антибалістики. При цьому західні партнери не поспішають надавати необхідну допомогу.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Президент України Володимир Зеленський за результатами наради з військовими, Міністерством оборони, командами Служби безпеки України, ГУР та Офісом розповів про ситуацію з антибалістикою. За його словами, визначили порядок додаткових кроків для захисту обʼєктів інфраструктури в Україні.

“У цьому році, на жаль, значно скоротилося постачання антибалістики від партнерів. Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. І йдеться не тільки про цей літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року. Ракети в партнерів є”, — зазначив президент України.

Зеленський підкреслив: важливо, щоб все ж таки були й необхідні політичні рішення щодо постачання та прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації в Україні.

“Це те, що може відчутно підтримати не тільки нашу країну, а й глобальний захист життя”, — резюмував очільник країни.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що останні масовані атаки по Києву показали нову проблему української ППО. Якщо дрони та значну частину крилатих ракет захист ще здатен збивати, то з балістичними цілями ситуація значно складніша через нестачу ракет-перехоплювачів до Patriot. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що саме дефіцит цих боєприпасів став причиною низького рівня перехоплення балістичних ударів. Штучний інтелект дав прогноз щодо ситуації в Києві до кінця 2026 року.



