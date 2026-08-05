Зеленський ошелешив правдою про антибалістичний захист: що заявив

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Кречмаровская Наталия
Київ та область пережили чергову жахливу ніч. Російські війська випустити 24 балістичні та 4 протикорабельні ракети. Не вдалося збити жодної через брак антибалістики. При цьому західні партнери не поспішають надавати необхідну допомогу.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Президент України Володимир Зеленський за результатами наради з військовими, Міністерством оборони, командами Служби безпеки України, ГУР та Офісом розповів про ситуацію з антибалістикою. За його словами, визначили порядок додаткових кроків для захисту обʼєктів інфраструктури в Україні.
Зеленський підкреслив: важливо, щоб все ж таки були й необхідні політичні рішення щодо постачання та прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації в Україні.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що останні масовані атаки по Києву показали нову проблему української ППО. Якщо дрони та значну частину крилатих ракет захист ще здатен збивати, то з балістичними цілями ситуація значно складніша через нестачу ракет-перехоплювачів до Patriot. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що саме дефіцит цих боєприпасів став причиною низького рівня перехоплення балістичних ударів. Штучний інтелект дав прогноз щодо ситуації в Києві до кінця 2026 року.