Зеленский ошарашил правдой об антибаллистической защите: что заявил

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Кречмаровская Наталия
Киев и область пережили очередную ужасную ночь. Российские войска выпустить 24 баллистических и 4 противокорабельные ракеты. Не удалось сбить ни одной из-за нехватки антибаллистики. При этом западные партнеры не спешат оказывать необходимую помощь.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам совещания с военными, Министерством обороны, командами Службы безопасности Украины, ГУР и Офисом рассказал о ситуации с антибаллистикой. По его словам, определили порядок дополнительных шагов по защите объектов инфраструктуры в Украине.
Зеленский подчеркнул: важно, чтобы все же были необходимы политические решения по поставкам и ускорению производственных процессов, в частности локализации в Украине.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что последние массированные атаки по Киеву показали новую проблему украинского ПВО. Если дроны и значительная часть крылатых ракет защита еще способна сбивать, то с баллистическими целями ситуация значительно сложнее из-за нехватки ракет-перехватчиков к Patriot. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что дефицит этих боеприпасов стал причиной низкого уровня перехвата баллистических ударов. Искусственный интеллект дал прогноз по ситуации в Киеве до конца 2026 года.