Зеленский ошарашил правдой об антибаллистической защите: что заявил

Киев и область пережили очередную ужасную ночь. Российские войска выпустить 24 баллистических и 4 противокорабельные ракеты. Не удалось сбить ни одной из-за нехватки антибаллистики. При этом западные партнеры не спешат оказывать необходимую помощь.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам совещания с военными, Министерством обороны, командами Службы безопасности Украины, ГУР и Офисом рассказал о ситуации с антибаллистикой. По его словам, определили порядок дополнительных шагов по защите объектов инфраструктуры в Украине.

"В этом году, к сожалению, значительно сократились поставки антибаллистики от партнеров. Количество ракет для ПВО в поставках сократилось втрое, если сравнивать с 2025 годом. И речь идет не только об этом летнем времени, а обо всех периодах первого полугодия 2026 года. Ракеты у партнеров есть", — отметил президент Украины.

Зеленский подчеркнул: важно, чтобы все же были необходимы политические решения по поставкам и ускорению производственных процессов, в частности локализации в Украине.

"Это то, что может ощутимо поддержать не только нашу страну, но и глобальную защиту жизни", — резюмировал глава государства.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что последние массированные атаки по Киеву показали новую проблему украинского ПВО. Если дроны и значительная часть крылатых ракет защита еще способна сбивать, то с баллистическими целями ситуация значительно сложнее из-за нехватки ракет-перехватчиков к Patriot. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что дефицит этих боеприпасов стал причиной низкого уровня перехвата баллистических ударов. Искусственный интеллект дал прогноз по ситуации в Киеве до конца 2026 года.



