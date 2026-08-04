Сценарій для Києва до кінця 2026 року невтішний: що буде зі столицею без антибалістики

Останні масовані атаки по Києву показали нову проблему української ППО. Якщо дрони та значну частину крилатих ракет захист ще здатен збивати, то з балістичними цілями ситуація значно складніша через нестачу ракет-перехоплювачів до Patriot. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що саме дефіцит цих боєприпасів став причиною низького рівня перехоплення балістичних ударів. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, що чекає на Київ до кінця року.

ППО. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що до кінця року Київ, імовірно, залишиться головною ціллю російських комбінованих атак. Якщо обсяги постачання перехоплювачів не зростуть, ризик прориву окремих балістичних ракет збережеться. Водночас говорити про "беззахисність" столиці було б перебільшенням. Українська ППО залишається багаторівневою та продовжує ефективно знищувати більшість дронів і значну частину інших повітряних цілей. Найімовірніший сценарій полягає у зростанні кількості руйнувань після окремих ударів, але не у втраті здатності захищати місто загалом. Вирішальним фактором стане швидкість допомоги союзників.

Чат-бот Gemini припускає, що Київ не залишиться беззахисним, адже захист столиці залишається пріоритетом для військового керівництва. Однак до кінця року Київ житиме в умовах суворої економії протиракет. Повітряні сили ЗСУ будуть змушені селективно вибирати цілі, збиваючи насамперед ті ракети, що прямують до критичної інфраструктури чи житлових масивів. Повноцінний захисний купол можливий лише після виходу на проектні потужності виробництва ракет у Європі та постачання систем SAMP/T NG. Тому восени та взимку ризик поодиноких проривів балістики зросте, що вимагає від мешканців столиці безумовного дотримання правил безпеки під час повітряних тривог.

Чат-бот Deepseek зазначає, що до кінця 2026 року Київ не отримає системної протиракетної оборони. Наявні системи Patriot та SAMP/T зможуть закрити лише окремі напрямки, але не всю столицю. Росія, усвідомлюючи цю вразливість, продовжуватиме масовані балістичні атаки, чергуючи їх з ударами дронами для виснаження ППО. Сповільнити цей терор зможе лише суттєве збільшення кількості систем протиракетної оборони – щонайменше до десяти комплексів Patriot, як неодноразово наголошував президент. Але найближчими місяцями цього не станеться. Киянам варто готуватися до важкої зими з постійною загрозою балістичних ударів і обмеженими можливостями захисту.

Усі три чат-боти сходяться в головному: до кінця року Київ залишатиметься однією з основних цілей російських ракетних атак, а дефіцит засобів протиракетної оборони збережеться. Водночас оцінки різняться за рівнем песимізму. ChatGPT вважає, що багаторівнева ППО й надалі захищатиме столицю, хоча ризик окремих проривів балістики зросте. Gemini прогнозує перехід до більш вибіркового використання протиракет і наголошує на важливості дотримання правил безпеки. Найпохмуріший сценарій пропонує DeepSeek, який прогнозує тривалу нестачу систем ПРО, продовження масованих ударів і важку зиму для мешканців столиці. Усі прогнози мають оціночний характер і не є офіційними військовими прогнозами.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія різко змінила тактику обстрілів.



