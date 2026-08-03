Такої загрози ще не було від початку війни: Росія різко змінила тактику обстрілів

Російські війська зберігають паритет у небі над Чорним морем та продовжують цілеспрямовано атакувати цивільні комерційні судна, порти й іншу інфраструктуру Одеської області.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів, що головною загрозою для України залишається балістичне озброєння, однак останнім часом росія також значно збільшила використання реактивних дронів.

"Такого масованого застосування реактивних "Шахедів" до цього ми не бачили, але вони не є чимось, що неможливо ніяк зупинити. Є збиття й такого типу дронів", — зазначив Плетенчук.

Речник ВМС наголосив, що окупанти поступово скорочують використання звичайних безпілотників, роблячи ставку на швидкісні реактивні дрони. Протидію цим атакам забезпечують Повітряні сили, Військово-морські сили та армійська авіація. Плетенчук висловив сподівання, що зі збільшенням оборонного потенціалу Україна зможе відновити паритет.

Окремо він повідомив, що Росія вже запускала крилаті ракети "Калібр" безпосередньо з гавані Новоросійська. Водночас кораблі чорноморського флоту країни-агресорки фактично не виходять у море, а пошкоджені судна ремонтують у тимчасово окупованому Криму та Новоросійську. За словами Плетенчука, такі об'єкти залишаються потенційними цілями для Сил оборони України.

Водночас, за його словами, у небі присутня ворожа авіація. Це зазначив він, є проблемою. Адже у такий спосіб противник, щонайменше, має можливість викривати обстановку та робить море небезпечним. Як зазначив Плетенчук, такий паритет зберігається вже давно.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які обстріли Росія готує на осінь.