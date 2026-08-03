Такой угрозы еще не было с начала войны: Россия резко изменила тактику обстрелов

Российские войска сохраняют паритет в небе над Черным морем и продолжают целенаправленно атаковать гражданские коммерческие суда, порты и другую инфраструктуру Одесской области.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что главной угрозой для Украины остается баллистическое вооружение, однако в последнее время россия также значительно увеличила использование реактивных дронов.

"Такого массированного применения реактивных "Шахедов" до этого мы не видели, но они не являются чем-то, что невозможно никак остановить. Есть ущерб и такого типа дронов", — отметил Плетенчук.

Спикер ВМС подчеркнул, что оккупанты постепенно сокращают использование обычных беспилотников, делая ставку на скоростные реактивные дроны. Противодействие этим атакам обеспечивают воздушные силы, Военно-морские силы и армейская авиация. Плетенчук выразил надежду, что с увеличением оборонного потенциала Украина сможет восстановить паритет.

Отдельно он сообщил, что Россия уже запускала крылатые ракеты "Калибр" прямо из гавани Новороссийска. В то же время корабли черноморского флота страны-агрессорки фактически не выходят в море, а поврежденные суда ремонтируют во временно оккупированном Крыму и Новороссийске. По словам Плетенчука, такие объекты остаются потенциальными целями для Сил обороны Украины.

В то же время, по его словам, в небе присутствует вражеская авиация. Это отметил он, проблема. Ведь таким образом противник имеет возможность обличать обстановку и делает море опасным. Как отметил Плетенчук, подобный паритет сохраняется уже давно.

Напомним: портал "Комментарии" писал , какие обстрелы Россия готовит на осень.