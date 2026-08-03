Такой угрозы еще не было с начала войны: Россия резко изменила тактику обстрелов

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Кречмаровская Наталия
Российские войска сохраняют паритет в небе над Черным морем и продолжают целенаправленно атаковать гражданские коммерческие суда, порты и другую инфраструктуру Одесской области.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что главной угрозой для Украины остается баллистическое вооружение, однако в последнее время россия также значительно увеличила использование реактивных дронов.
Спикер ВМС подчеркнул, что оккупанты постепенно сокращают использование обычных беспилотников, делая ставку на скоростные реактивные дроны. Противодействие этим атакам обеспечивают воздушные силы, Военно-морские силы и армейская авиация. Плетенчук выразил надежду, что с увеличением оборонного потенциала Украина сможет восстановить паритет.
Отдельно он сообщил, что Россия уже запускала крылатые ракеты "Калибр" прямо из гавани Новороссийска. В то же время корабли черноморского флота страны-агрессорки фактически не выходят в море, а поврежденные суда ремонтируют во временно оккупированном Крыму и Новороссийске. По словам Плетенчука, такие объекты остаются потенциальными целями для Сил обороны Украины.
В то же время, по его словам, в небе присутствует вражеская авиация. Это отметил он, проблема. Ведь таким образом противник имеет возможность обличать обстановку и делает море опасным. Как отметил Плетенчук, подобный паритет сохраняется уже давно.
Напомним: портал "Комментарии" писал , какие обстрелы Россия готовит на осень.