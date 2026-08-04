Сценарий для Киева до конца 2026 года неутешителен: что будет со столицей без антибаллистики

Последние массированные атаки по Киеву показали новую проблему украинского ПВО. Если дроны и значительная часть крылатых ракет защита еще способна сбивать, то с баллистическими целями ситуация значительно сложнее из-за нехватки ракет-перехватчиков к Patriot. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что дефицит этих боеприпасов стал причиной низкого уровня перехвата баллистических ударов. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, что ждет Киев до конца года.

ПВО. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что до конца года Киев, по всей вероятности, останется главной целью российских комбинированных атак. Если объемы снабжения перехватчиками не возрастут, риск прорыва отдельных баллистических ракет сохранится. В то же время говорить о "беззащитности" столицы было бы преувеличением. Украинская ПВО остается многоуровневой и продолжает эффективно уничтожать большинство дронов и значительную часть других воздушных целей. Вероятнейший сценарий состоит в росте количества разрушений после отдельных ударов, но не в утрате способности защищать город в целом. Решающим фактором станет быстрота помощи союзников.

Чат-бот Gemini предполагает, что Киев не останется беззащитным, потому что защита столицы остается приоритетом для военного руководства. Однако до конца года Киев будет жить в условиях жесткой экономии противоракет. Воздушные силы ВСУ будут вынуждены селективно выбирать цели, сбивая прежде всего ракеты, направляющиеся к критической инфраструктуре или жилым массивам. Полноценный защитный купол возможен только после выхода на проектные мощности производства ракет в Европе и систем SAMP/T NG. Поэтому осенью и зимой риск единичных прорывов баллистики вырастет, что требует от жителей столицы безусловного соблюдения правил безопасности во время воздушных тревог.

Чат-бот Deepseek отмечает, что до конца 2026 года Киев не получит системную противоракетную оборону. Имеющиеся системы Patriot и SAMP/T могут закрыть только отдельные направления, но не всю столицу. Россия, осознавая эту уязвимость, будет продолжать массированные баллистические атаки, чередуя их с ударами дронами для истощения ПВО. Замедлить этот террор сможет лишь существенное увеличение количества систем противоракетной обороны – не менее десяти комплексов Patriot, как неоднократно отмечал президент. Но в ближайшие месяцы этого не произойдет. Киевлянам следует готовиться к тяжелой зиме с постоянной угрозой баллистических ударов и ограниченными возможностями защиты.

Все три чат-бота сходятся в главном: до конца года Киев будет оставаться одной из основных целей российских ракетных атак, а дефицит средств противоракетной обороны сохранится. В то же время, оценки различаются по уровню пессимизма. ChatGPT считает, что многоуровневая ПВО и дальше будет защищать столицу, хотя риск отдельных прорывов баллистики возрастет. Gemini прогнозирует переход к более избирательному использованию противоракет и подчеркивает важность соблюдения правил безопасности. Самый мрачный сценарий предлагает DeepSeek, прогнозирующий длительную нехватку систем ПРО, продолжение массированных ударов и тяжелую зиму для жителей столицы. Все прогнозы носят оценочный характер и не являются официальными военными прогнозами.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия резко изменила тактику обстрелов.



