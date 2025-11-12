Не тільки Покровськ та Мирноград: у яке місто спробував прорватися ворог

Захисники з 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу розповіли про зрив спроби російських окупантів прорватися до Костянтинівки Донецької області. Після того, як ЗСУ дали відсіч, противник відступив із втратами. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні 28-ої ОМБр у соцмережах.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Росіяни вирішили скористатися густим туманом на Костянтинівському напрямі. Під його прикриттям намагалися прорватися в саму Костянтинівку та околиці. Окупанти стягнули чимало особового складу, сподіваючись на несподіванку. Не вийшло", – наголосили військові.

У 28-й ОМБр уточнили, що розвідники вчасно засікли рух ворожих груп, а бійці бригади зустріли їх палко. Туман став пасткою для самих росіян – вони не бачили, звідки прилітає, а ми працювали чітко та прицільно.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупанти використали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман і проникли до Покровська Донецької області. Нині у місті перебуває понад 300 загарбників. Про це йдеться у повідомленні 7-го корпусу Десантно-штурмових військ.

У ДШВ пояснили, що протягом останніх днів російське командування активізувало зусилля щодо проникнення до Покровська на легкій техніці через південні околиці. Для цього ворог використовував несприятливі погодні умови, зокрема, густий туман. "Це знижує можливості для нашої повітряної розвідки та поразки на відкритій місцевості", — пояснили в командуванні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські окупаційні війська терміново перекидають підкріплення на Покровський напрямок через брак резервів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні руху "Атеш" у Telegram.



