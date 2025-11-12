logo

Российские войска в срочном порядке перебрасывают войска на это направление: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские войска в срочном порядке перебрасывают войска на это направление: детали

РФ хочет захватить Покровск любой ценой

12 ноября 2025, 10:59
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска в срочном порядке перебрасывают подкрепления на Покровское направление из-за недостатка резервов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении движения "Атеш" в Telegram.

Российские войска в срочном порядке перебрасывают войска на это направление: детали

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Партизаны отмечают, что ежедневно в сторону Покровска направляется военная техника с личным составом, который, вероятно, снимают с Херсонского и Запорожского направлений.

У российской армии, по информации агентов, исчерпаны как основные силы, так и оперативные резервы, поэтому оккупанты вынуждены ослаблять другие участки фронта.

"Агенты из 506-го мотострелкового полка РФ сообщают, что в их расположение ежедневно прибывают сотни новых солдат, которых сразу отправляют в штурмовые действия, часто без надлежащего оформления в подразделениях", — пишет "Атеш".

Такие данные, по оценке "Атэш", свидетельствуют, что Кремль пытается любой ценой захватить Покровск, несмотря на значительные потери в живой силе и технике.

Ранее в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск заявили, что российские оккупанты использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в Покровск Донецкой области. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков.

Читайте также на портале "Комментарии" — в РФ начался массовый набор резервистов для якобы охраны критически важных объектов инфраструктуры. Формирование таких подразделений стартовало как минимум в 20 российских регионах. Можно ли сказать, что это и есть та самая скрытая мобилизация о чем говорилось раньше? Является ли это очередным доказательством того, что война в Украине будет затягиваться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Источник: https://t.me/atesh_ua
