Российские войска в срочном порядке перебрасывают войска на это направление: детали

Российские оккупационные войска в срочном порядке перебрасывают подкрепления на Покровское направление из-за недостатка резервов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении движения "Атеш" в Telegram.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Партизаны отмечают, что ежедневно в сторону Покровска направляется военная техника с личным составом, который, вероятно, снимают с Херсонского и Запорожского направлений.

У российской армии, по информации агентов, исчерпаны как основные силы, так и оперативные резервы, поэтому оккупанты вынуждены ослаблять другие участки фронта.

"Агенты из 506-го мотострелкового полка РФ сообщают, что в их расположение ежедневно прибывают сотни новых солдат, которых сразу отправляют в штурмовые действия, часто без надлежащего оформления в подразделениях", — пишет "Атеш".

Такие данные, по оценке "Атэш", свидетельствуют, что Кремль пытается любой ценой захватить Покровск, несмотря на значительные потери в живой силе и технике.

Ранее в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск заявили, что российские оккупанты использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в Покровск Донецкой области. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков.

