Російські війська терміново перекидають війська на цей напрямок: деталі

Російські окупаційні війська терміново перекидають підкріплення на Покровський напрямок через брак резервів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні руху "Атеш" у Telegram.
Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел
Партизани зазначають, що щодня у бік Покровська прямує військова техніка з особовим складом, який, ймовірно, знімають із Херсонського та Запорізького напрямків.
У російської армії, за інформацією агентів, вичерпано як основні сили, так і оперативні резерви, тому окупанти змушені послаблювати інші ділянки фронту.
Такі дані, за оцінкою "Атеш", свідчать, що Кремль намагається за всяку ціну захопити Покровськ, незважаючи на значні втрати в живій силі та техніці.
Раніше в 7-му корпусі Десантно-штурмових військ заявили, що російські окупанти використали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман і проникли до Покровська Донецької області. Нині у місті перебуває понад 300 загарбників.
