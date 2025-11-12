logo_ukra

Російські війська терміново перекидають війська на цей напрямок: деталі
Російські війська терміново перекидають війська на цей напрямок: деталі

РФ хоче захопити Покровськ за будь-яку ціну

12 листопада 2025, 10:59
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські окупаційні війська терміново перекидають підкріплення на Покровський напрямок через брак резервів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні руху "Атеш" у Telegram.

Російські війська терміново перекидають війська на цей напрямок: деталі

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Партизани зазначають, що щодня у бік Покровська прямує військова техніка з особовим складом, який, ймовірно, знімають із Херсонського та Запорізького напрямків.

У російської армії, за інформацією агентів, вичерпано як основні сили, так і оперативні резерви, тому окупанти змушені послаблювати інші ділянки фронту.

"Агенти з 506-го мотострілецького полку РФ повідомляють, що до їхнього розташування щодня прибувають сотні нових солдатів, яких одразу відправляють у штурмові дії, часто без належного оформлення в підрозділах", — пише "Атеш".

Такі дані, за оцінкою "Атеш", свідчать, що Кремль намагається за всяку ціну захопити Покровськ, незважаючи на значні втрати в живій силі та техніці.

Раніше в 7-му корпусі Десантно-штурмових військ заявили, що російські окупанти використали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман і проникли до Покровська Донецької області. Нині у місті перебуває понад 300 загарбників.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у РФ розпочався масовий набір резервістів для нібито охорони критично важливих об'єктів інфраструктури. Формування таких підрозділів стартувало щонайменше у 20 російських регіонах. Чи можна сказати, що це і є та сама прихована мобілізація про що йшлося раніше? Чи це є черговим доказом того, що війна в Україні затягуватиметься? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.




Джерело: https://t.me/atesh_ua
