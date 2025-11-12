Не только Покровск и Мирноград: в какой город попытался прорваться враг

Защитники из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода рассказали о срыве попытки российских оккупантов прорваться в Константиновку Донецкой области. После того, как ВСУ дали отпор, противник отступил с потерями. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 28-й ОМБр в соцсетях.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Россияне решили воспользоваться густым туманом на Константиновском направлении. Под его прикрытием пытались прорваться в саму Константиновку и окрестности. Оккупанты стянули немало личного состава, надеясь на неожиданность. Не получилось", – отметили военные.

В 28-й ОМБр уточнили, что разведчики вовремя засекли движение вражеских групп, а бойцы бригады встретили их горячо. Туман стал ловушкой для самих россиян – они не видели, откуда прилетает, а мы работали четко и прицельно.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в Покровск Донецкой области. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков. Об этом говорится в сообщении 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск.

В ДШВ объяснили, что в течение последних дней российское командование активизировало усилия по проникновению в Покровск на легкой технике через южные окраины. Для этого враг использовал неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман. "Это снижает возможности для нашей воздушной разведки и поражения на открытой местности", — пояснили в командовании.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска в срочном порядке перебрасывают подкрепления на Покровское направление из-за недостатка резервов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении движения "Атеш" в Telegram.



