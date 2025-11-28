Не території: стало відомо, що Путіну потрібно від захоплених в Україні земель

Рубрики
Російська спроба захопити всю Донецьку область має значно глибші причини, ніж просто контроль над новими територіями. Йдеться насамперед про ресурси, промисловість та можливість економічного тиску на Україну. Про це заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснюючи, чому Кремль так наполегливо намагається просунутися на Сході.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Дмитро Снєгирьов в ефірі "Еспресо" заявив, що якщо українські сили будуть змушені залишити Донецьку область, то Росія окупує основні промисловості та ресурси в регіоні.
Крім промисловості, Кремль активно цікавлять і природні ресурси. За словами Снєгирьова, на території агломерації розташовані найбільші в Європі поклади сланцевого газу. США та Україна вже уклали угоду про спільне використання українських надр, що відкриває Києву шлях до реальної енергетичної незалежності.
Як пояснює військовий експерт, саме це і становить найбільшу загрозу для РФ, яка десятиліттями використовувала енергоресурси як інструмент впливу на Україну.
За його словами, Путін розуміє, що взяти ці чотири промислові міста Донеччини в "найближчий історичній перспективі практично неможливо", однак російський диктатор хоче показати хоч якісь позитивні результати війни проти України.
