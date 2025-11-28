Не території: стало відомо, що Путіну потрібно від захоплених в Україні земель

Російська спроба захопити всю Донецьку область має значно глибші причини, ніж просто контроль над новими територіями. Йдеться насамперед про ресурси, промисловість та можливість економічного тиску на Україну. Про це заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснюючи, чому Кремль так наполегливо намагається просунутися на Сході.

Дмитро Снєгирьов в ефірі "Еспресо" заявив, що якщо українські сили будуть змушені залишити Донецьку область, то Росія окупує основні промисловості та ресурси в регіоні.

"Головний фактор, який впливає на таке аж дуже велике бажання російського диктатора захопити всю Донеччину, не військовий, а економічний. Мовиться про те, що якщо ЗСУ вийдуть зі Словʼянсько-Краматорської агломерації, під контролем російських окупантів опиняться найбільші промислові міста Донеччини — Краматорськ, Словʼянськ, Дружківка й Костянтинівка", — вказує експерт.

Крім промисловості, Кремль активно цікавлять і природні ресурси. За словами Снєгирьова, на території агломерації розташовані найбільші в Європі поклади сланцевого газу. США та Україна вже уклали угоду про спільне використання українських надр, що відкриває Києву шлях до реальної енергетичної незалежності.

Як пояснює військовий експерт, саме це і становить найбільшу загрозу для РФ, яка десятиліттями використовувала енергоресурси як інструмент впливу на Україну.

"Київ в разі реалізації цього договору й контролю над цими родовищами, матиме можливість нарешті отримати енергетичну незалежність. А це катастрофа для РФ. Адже, вони втрачають не так військовий, як економічний важіль тиску на Україну", — вважає Снєгирьов.

За його словами, Путін розуміє, що взяти ці чотири промислові міста Донеччини в "найближчий історичній перспективі практично неможливо", однак російський диктатор хоче показати хоч якісь позитивні результати війни проти України.

