Путін заявив, що готовий воювати до "останнього українця" (ВІДЕО)

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що армія РФ готова воювати до повного знищення українського народу. Попри агресивну риторику, Путін вкотре намагався перекласти відповідальність за продовження війни на Україну та Захід.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін під час пресконференції за підсумками візиту до Киргизстану прокоментував критику на адресу спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, якого звинувачують у надмірній прихильності до Кремля. Очільник Кремля повторив ключові наративи російської пропаганди щодо війни проти України та заявив про готовність Росії воювати до "останнього українця".

"І хто там нападає на пана Віткоффа — це ось представники іншої точки зору, які хочуть разом із українським істеблішментом красти гроші та продовжувати воювати до останнього українця. Я вже публічно виступав і сказав, в принципі, ми готові до цього", — сказав Путін не вказавши про втрати Росії, які потрібні для такої цілі.

Путін продовжує звинувачувати Україну у "небажанні вести переговори", що суперечить фактам, адже українська сторона неодноразово заявляла про готовність до діалогу за умови дотримання міжнародного права та гарантій територіальної цілісності. Натомість Кремль щоразу висуває ультиматуми, зокрема вимоги капітуляції України.

Російське керівництво публічно заявляє, що погодиться на "мир", лише якщо Київ виконає всі умови Москви. Це включає визнання окупації українських територій та відмову від права на самозахист. В іншому випадку у Кремлі стверджують, що готові продовжувати воювати, поки не досягнуть своїх "цілей СВО".

