Российский диктатор Владимир Путин заявил, что армия РФ готова воевать до полного уничтожения украинского народа. Несмотря на агрессивную риторику, Путин пытался переложить ответственность за продолжение войны на Украину и Запад.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан прокомментировал критику в адрес спецпредставителя президента США Стива Виткоффа, которого обвиняют в чрезмерной приверженности Кремлю. Глава Кремля повторил ключевые нарративы российской пропаганды по поводу войны против Украины и заявил о готовности Росии воевать до "последнего украинца".

"И кто там нападает на господина Виткоффа – это вот представители другой точки зрения, которые хотят вместе с украинским истеблишментом воровать деньги и продолжать воевать до последнего украинца. Я уже публично выступал и сказал, в принципе, мы готовы к этому", – сказал Путин, не указав о потерях России, которые нужны для такой цели.

Путин продолжает обвинять Украину в "нежелании вести переговоры", что противоречит фактам, ведь украинская сторона неоднократно заявляла о готовности к диалогу при соблюдении международного права и гарантий территориальной целостности. Кремль же каждый раз выдвигает ультиматумы, в частности требования капитуляции Украины.

Российское руководство публично заявляет, что согласится на "мир" только в том случае, если Киев выполнит все условия Москвы. Это включает в себя признание оккупации украинских территорий и отказ от права на самозащиту. В противном случае в Кремле утверждают, что готовы продолжать воевать, пока не добьются своих "целей СВО".

