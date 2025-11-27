Путін поставив Україні одну умову для припинення бойових дій

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що умовою припинення бойових дій стане вихід українських військ з областей на які претендує Росія згідно зі зміненою Конституцією РФ, а саме Донецькою, Луганською, Запорізькою, Херсонською областю та Кримом.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін під час пресконференцію за підсумками візиту до Киргизстану назвав умови припинення бойових дій. За словами очільника Кремля, Росія погодиться на режим тиші за умови фактичної віддачі Україною своїх областей.

"Війська України підуть із територіями, які вони займають, тоді й припиняться бойові дії. Не підуть – ми досягнемо цього озброєним шляхом", — сказав Путін.

Однак російський диктатор одночасно заявив, що підписання договорів з керівництвом України "безглузде".

"Підписувати документи з українським керівництвом безглуздо, вони припустилися стратегічної помилки, коли побоялися піти на вибори", — додав Путін.

Також російський диктатор зазначив, що армія РФ зберігає "позитивну динаміку на всіх напрямах СВО".

Нагадаємо, що попри включення РФ українських областей до свого складу, Росія не контролює повністю жодну область (Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську), крім Криму, який був захоплений у 2014 році.

