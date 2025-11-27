Путин поставил Украине одно условие для прекращения боевых действий

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что условием прекращения боевых действий станет выход украинских войск из областей, на которые претендует Россия согласно измененной Конституции РФ, а именно Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областью и Крымом.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан назвал условия прекращения боевых действий. По словам главы Кремля, Россия согласится на режим тишины при фактической отдаче Украиной своих областей.

"Войска Украины пойдут с территориями, которые они занимают, тогда и прекратятся боевые действия. Не пойдут — мы добьемся этого вооруженным путем", — сказал Путин.

Однако российский диктатор одновременно заявил, что подписание договоров с руководством Украины "бессмысленно".

"Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно, они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы", — добавил Путин.

Также российский диктатор отметил, что армия РФ сохраняет "положительную динамику по всем направлениям СВО".

Напомним, что, несмотря на включение РФ украинских областей в свой состав, Россия не контролирует полностью ни одну область (Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую), кроме Крыма, который был захвачен в 2014 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле назвали следующий этап войны против Украины. Экс-премьер РФ Сергей Степашин заявил, что Одесса и Николаев могут "добровольно воссоединиться" с Россией.

Также "Комментарии" писали, что политический обозреватель Виталий Портников сделал прогноз по процессу завершения войны.