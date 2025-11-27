logo

BTC/USD

90935

ETH/USD

2996.74

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин поставил Украине одно условие для прекращения боевых действий
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин поставил Украине одно условие для прекращения боевых действий

Владимир Путин заявил, что соглашается с прекращением боевых действий, если Украина отдаст России частно оккупированные области.

27 ноября 2025, 16:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что условием прекращения боевых действий станет выход украинских войск из областей, на которые претендует Россия согласно измененной Конституции РФ, а именно Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областью и Крымом.

Путин поставил Украине одно условие для прекращения боевых действий

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан назвал условия прекращения боевых действий. По словам главы Кремля, Россия согласится на режим тишины при фактической отдаче Украиной своих областей.

"Войска Украины пойдут с территориями, которые они занимают, тогда и прекратятся боевые действия. Не пойдут — мы добьемся этого вооруженным путем", — сказал Путин.

Однако российский диктатор одновременно заявил, что подписание договоров с руководством Украины "бессмысленно".

"Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно, они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы", — добавил Путин.

Также российский диктатор отметил, что армия РФ сохраняет "положительную динамику по всем направлениям СВО".

Напомним, что, несмотря на включение РФ украинских областей в свой состав, Россия не контролирует полностью ни одну область (Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую), кроме Крыма, который был захвачен в 2014 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле назвали следующий этап войны против Украины. Экс-премьер РФ Сергей Степашин заявил, что Одесса и Николаев могут "добровольно воссоединиться" с Россией.

Также "Комментарии" писали, что политический обозреватель Виталий Портников сделал прогноз по процессу завершения войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости