Не территории: стало известно, что Путину нужно от захваченных в Украине земель

Российская попытка захватить всю Донецкую область имеет гораздо более глубокие причины, чем просто контроль над новыми территориями. Речь идет прежде всего о ресурсах, промышленности и возможности экономического давления на Украину. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев, объясняя, почему Кремль так настойчиво пытается продвинуться на Востоке.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Снегирев в эфире "Эспрессо" заявил, что если украинские силы будут вынуждены покинуть Донецкую область, Россия окупает основные промышленности и ресурсы в регионе.

"Главный фактор, который влияет на такое очень большое желание российского диктатора захватить всю Донетчину, не военный, а экономический. Речь идет о том, что если ВСУ выйдут из Славянско-Краматорской агломерации, под контролем российских оккупантов окажутся крупнейшие промышленные города Донецкой области — Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка", — указывает эксперт.

Помимо промышленности Кремль активно интересуют и природные ресурсы. По словам Снегирева, на территории агломерации расположены самые большие в Европе залежи сланцевого газа. США и Украина уже заключили соглашение о совместном использовании украинских недр, что открывает Киеву путь к реальной энергетической независимости.

Как объясняет военный эксперт, именно это и представляет наибольшую угрозу для РФ, которая десятилетиями использовала энергоресурсы как инструмент влияния на Украину.

"Киев в случае реализации этого договора и контроля над этими месторождениями будет иметь возможность наконец получить энергетическую независимость. А это катастрофа для РФ. Ведь они теряют не столько военный, сколько экономический рычаг давления на Украину", — считает Снегирев.

По его словам, Путин понимает, что взять эти четыре промышленных города Донетчины в "ближайшую историческую перспективу практически невозможно", однако российский диктатор хочет показать хоть какие-то положительные результаты войны против Украины.

