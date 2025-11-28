logo

BTC/USD

91392

ETH/USD

3033.67

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Не территории: стало известно, что Путину нужно от захваченных в Украине земель
commentss НОВОСТИ Все новости

Не территории: стало известно, что Путину нужно от захваченных в Украине земель

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, почему Россия пытается захватить весь Донбасс. Кремлю нужны промышленные города и залежи сланцевого газа, способные обеспечить энергетическую независимость Украины.

28 ноября 2025, 00:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российская попытка захватить всю Донецкую область имеет гораздо более глубокие причины, чем просто контроль над новыми территориями. Речь идет прежде всего о ресурсах, промышленности и возможности экономического давления на Украину. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев, объясняя, почему Кремль так настойчиво пытается продвинуться на Востоке.

Не территории: стало известно, что Путину нужно от захваченных в Украине земель

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Снегирев в эфире "Эспрессо" заявил, что если украинские силы будут вынуждены покинуть Донецкую область, Россия окупает основные промышленности и ресурсы в регионе.

"Главный фактор, который влияет на такое очень большое желание российского диктатора захватить всю Донетчину, не военный, а экономический. Речь идет о том, что если ВСУ выйдут из Славянско-Краматорской агломерации, под контролем российских оккупантов окажутся крупнейшие промышленные города Донецкой области — Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка", — указывает эксперт.

Помимо промышленности Кремль активно интересуют и природные ресурсы. По словам Снегирева, на территории агломерации расположены самые большие в Европе залежи сланцевого газа. США и Украина уже заключили соглашение о совместном использовании украинских недр, что открывает Киеву путь к реальной энергетической независимости.

Как объясняет военный эксперт, именно это и представляет наибольшую угрозу для РФ, которая десятилетиями использовала энергоресурсы как инструмент влияния на Украину.

"Киев в случае реализации этого договора и контроля над этими месторождениями будет иметь возможность наконец получить энергетическую независимость. А это катастрофа для РФ. Ведь они теряют не столько военный, сколько экономический рычаг давления на Украину", — считает Снегирев.

По его словам, Путин понимает, что взять эти четыре промышленных города Донетчины в "ближайшую историческую перспективу практически невозможно", однако российский диктатор хочет показать хоть какие-то положительные результаты войны против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин поставил Украине одно условие для прекращения боевых действий.

Также "Комментарии" писали, что Путин заявил о готовности России воевать до "последнего украинца".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
Теги:

Новости

Все новости