Названо міста, де будуть проблеми зі світлом взимку

Підготовка до опалювального сезону 2025-2026 років складна. Експерти прогнозують, що перед початком опалювального сезону та взимку Росія може посилити атаки на енергетичну систему України.

Світло. Ілюстративне фото

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко попередив, що мешканцям деяких обласних центрів варто готуватися до проблем з енергопостачанням.

“Одеса, разом із Херсоном, Харковом, Сумами, Дніпром, Запоріжжям та Миколаєвом, входить до переліку міст, яким варто особливо готуватися до проблем з електрикою взимку через удари РФ”, — зазначив він.

Зазначимо, що народний депутат України Олексій Кучеренко припускав, що деякий час діяли певні таємні домовленості щодо обстрілів енергооб'єктів України. За його словами, останні пів року, а може і рік особливих ударів по енергосистемі не було. Політик зазначив, що Росія обстрілювала газову інфраструктуру, об'єкти видобутку газу, газові сховищах газових, наземну інфраструктуру. Ймовірно, як зазначив народний депутат, були таємні домовленості.

“Навіть, можливо, не домовленості, а за замовчуванням був такий меморандум, між декількома країнами (за допомогою наших партнерів), щоб по енергетиці не били”, — припустив Кучеренко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що за словами генерального директора “Нафтогазу” Сергія Корецького, ворог найімовірніше масовано атакуватиме енергетичні об’єкти перед опалювальним сезоном та зимою. Пояснив, що атаки Москви на газову інфраструктуру країни, ймовірно, були помстою за те, що Україна 1 січня припинила постачання російського газу своїми трубопроводами після закінчення терміну дії давніх угод.



