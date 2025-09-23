logo_ukra

BTC/USD

111973

ETH/USD

4147.74

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія знову “вибиватиме” енергосистему України: що відомо про плани Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія знову “вибиватиме” енергосистему України: що відомо про плани Кремля

Чи вистачить Україні газу на зиму: гендиректор “Нафтогазу” Корецький

23 вересня 2025, 16:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Росія посилила обстріли України — експерти прогнозують, що ворог перед опалювальним сезоном та взимку атакуватиме об'єкти енергетичної системи України. 

Росія знову “вибиватиме” енергосистему України: що відомо про плани Кремля

Обстріл. Ілюстративне фото

Генеральний директор “Нафтогазу” Сергій Корецький, як пише видання Washington post, розповів, що російські удари по енергетичних об’єктах України почали посилюватися в лютому. Ворожі атаки протягом двох місяців знищили близько 42% добового видобутку газу. Потім, протягом червня та липня, за його словами, Росія повністю знищила атаками нафтопереробку.

Дещо з цього вже відновлено, але Корецький сказав, що готуються до нового раунду атак.

“Найімовірніше, (Росія, — ред.) тепер масовано атакуватиме енергетичні об’єкти перед опалювальним сезоном та зимою. Це тероризм, чистий і зрозумілий, — зазначив він. 

Гендиректор “Нафтогазу” пояснив, що атаки Москви на газову інфраструктуру країни, ймовірно, були помстою за те, що Україна 1 січня припинила постачання російського газу своїми трубопроводами після закінчення терміну дії давніх угод. Як наслідок, Україна повинна імпортувати майже 6 млрд куб. м газу з-за кордону, що, за його словами, є найбільшим показником в історії країни.

Корецький заявив, що Україна підписала контракти, які покриють майже 95% потреб країни в газі після запуску централізованої системи теплопостачання України 1 листопада. 

“Для фінансування закупівель Нафтогаз сплатив 1 мільярд доларів з власних коштів, тоді як Європейський банк реконструкції та розвитку, уряд Норвегії та інші установи надали 1,5 мільярда доларів зовнішнього фінансування”, — пише видання. 

Зазначається, що цього буде достатньо, якщо зима буде м’якою, але якщо температура значно знизиться, запасів газу не вистачить.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи будуть проблеми з газом та світлом в Україні взимку. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.washingtonpost.com/world/2025/09/22/ukraine-russia-energy-attacks-oil-refineries/
Теги:

Новини

Всі новини