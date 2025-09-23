Росія знову “вибиватиме” енергосистему України: що відомо про плани Кремля

Росія посилила обстріли України — експерти прогнозують, що ворог перед опалювальним сезоном та взимку атакуватиме об'єкти енергетичної системи України.

Генеральний директор “Нафтогазу” Сергій Корецький, як пише видання Washington post, розповів, що російські удари по енергетичних об’єктах України почали посилюватися в лютому. Ворожі атаки протягом двох місяців знищили близько 42% добового видобутку газу. Потім, протягом червня та липня, за його словами, Росія повністю знищила атаками нафтопереробку.

Дещо з цього вже відновлено, але Корецький сказав, що готуються до нового раунду атак.

“Найімовірніше, (Росія, — ред.) тепер масовано атакуватиме енергетичні об’єкти перед опалювальним сезоном та зимою. Це тероризм, чистий і зрозумілий, — зазначив він.

Гендиректор “Нафтогазу” пояснив, що атаки Москви на газову інфраструктуру країни, ймовірно, були помстою за те, що Україна 1 січня припинила постачання російського газу своїми трубопроводами після закінчення терміну дії давніх угод. Як наслідок, Україна повинна імпортувати майже 6 млрд куб. м газу з-за кордону, що, за його словами, є найбільшим показником в історії країни.

Корецький заявив, що Україна підписала контракти, які покриють майже 95% потреб країни в газі після запуску централізованої системи теплопостачання України 1 листопада.

“Для фінансування закупівель Нафтогаз сплатив 1 мільярд доларів з власних коштів, тоді як Європейський банк реконструкції та розвитку, уряд Норвегії та інші установи надали 1,5 мільярда доларів зовнішнього фінансування”, — пише видання.

Зазначається, що цього буде достатньо, якщо зима буде м’якою, але якщо температура значно знизиться, запасів газу не вистачить.

