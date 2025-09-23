logo

Россия снова будет "выбивать" энергосистему Украины: что известно о планах Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия снова будет "выбивать" энергосистему Украины: что известно о планах Кремля

Хватит ли Украине газа на зиму: гендиректор "Нефтегаза" Корецкий

23 сентября 2025, 16:59
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Россия усилила обстрелы Украины – эксперты прогнозируют, что враг перед отопительным сезоном и зимой будет атаковать объекты энергетической системы Украины.

Россия снова будет "выбивать" энергосистему Украины: что известно о планах Кремля

Обстрел. Иллюстративное фото

Генеральный директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий, как пишет издание Washington post, рассказал, что российские удары по энергетическим объектам Украины начали усиливаться в феврале. Вражеские атаки в течение двух месяцев уничтожили около 42% суточной добычи газа. Затем в течение июня и июля, по его словам, Россия полностью уничтожила атаками нефтепереработку.

Кое-что из этого уже восстановлено, но Корецкий сказал, что готовятся к новому раунду атак.

"Вероятнее всего, (Россия, — ред.) теперь массированно будет атаковать энергетические объекты перед отопительным сезоном и зимой. Это терроризм, чистый и понятный", — отметил он.

Гендиректор "Нафтогаза" пояснил, что атаки Москвы на газовую инфраструктуру страны, вероятно, были местью за то, что Украина 1 января прекратила поставки российского газа по своим трубопроводам по истечении срока действия давних соглашений. Как следствие, Украина должна импортировать около 6 млрд куб. м газа из-за границы, что, по его словам, является самым большим показателем в истории страны.

Корецкий заявил, что Украина подписала контракты, которые покроют около 95% потребностей страны в газе после запуска централизованной системы теплоснабжения Украины 1 ноября.

"Для финансирования закупок "Нафтогаз" уплатил 1 миллиард долларов из собственных средств, тогда как Европейский банк реконструкции и развития, правительство Норвегии и другие учреждения предоставили 1,5 миллиарда долларов внешнему финансированию", — пишет издание.

Отмечается, что этого достаточно, если зима будет мягкой, но если температура значительно снизится, запасов газа не хватит.

Напомним: портал "Комментарии" писал, будут ли проблемы с газом и светом в Украине зимой.




Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2025/09/22/ukraine-russia-energy-attacks-oil-refineries/
