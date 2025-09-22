Чи замерзне Україна взимку: у Раді спрогнозували, що буде з газом та світлом

До старту опалювального сезону залишається менше ніж місяць — традиційно він стартує 15 жовтня, однак тепло “включають”, орієнтуючись на погодні умови. Ще влітку виникали побоювання, що в Україні будуть проблеми з газом, адже РФ атакувала об'єкти газової інфраструктури. Не виключають і поновлення ударів по енергетиці.

Народний депутат України Олексій Кучеренко поділився своїм баченням ситуації з газом та електроенергією взимку. За його словами, катастрофи не буде, однак можуть виникнути певні проблеми.

“Я не передбачаю катастрофи взимку з енергетикою, але можуть бути проблеми певного локального масштабу. Вони залежать від газової ситуації, від рівня наповнення сховищ (достатній чи недостатній), від ударів безумовно, від готовності (до опалювального сезону, — ред.). Але це все не спричинить катастрофічних наслідків, повного колапсу, що “все пропало, все, ми замерзаємо і так далі”, — зазначив політик.

Нагадаємо портал “Коментарі” писав, що за словами Кучеренка, були певні домовленості, щоб РФ не обстрілювала енергетичну інфраструктуру України.

За його словами, останні пів року, а може і рік особливих ударів по енергосистемі не було. Політик зауважив, що удари були по газовій інфраструктурі, по об'єктах видобутку газу, по сховищах газових, їх наземній інфраструктурі, по конекторах. Нагадав, що під удар потрапив конектор, який працює на Півдні. При цьому, за його словами, по енергетиці росіяни не били. На думку народного депутата, ймовірно були певні таємні домовленості. Можливо, припустив народний депутат, йшлося про певний меморандум між декількома країнами (за допомогою наших партнерів), щоб по енергетиці не били.



