У Раді заговорили про таємні домовленості з РФ: що відомо

Росія посилила обстріли української інфраструктури. За понад три роки повномасштабної агресії ворог атакував енергетичну, транспортну, газову, залізничну, соціальну інфраструктуру. Однак останнім часом Росія не обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури.

Обстріл. Ілюстративне фото

Народний депутат України Олексій Кучеренко розповів, чому ворог міг припинити атаки на українську енергосистему. За його словами, останні пів року, а може і рік особливих ударів по енергосистемі не було.

“Якщо чесно казати, удари були по газовій інфраструктурі, по об'єктах видобутку газу, по сховищах газових, їх наземній інфраструктурі, по конекторах. У першу чергу, під удар потрапив конектор, який працює на Півдні — туди декілька місяців тому демонстративно прилітало”, — розповів він у відео, яке опублікував на своїй сторінці Facebook.

При цьому, за його словами, по енергетиці росіяни не били. На думку народного депутата, ймовірно були певні таємні домовленості.

“Навіть, можливо, не домовленості, а за замовчуванням був такий меморандум, між декількома країнами (за допомогою наших партнерів), щоб по енергетиці не били”, — припустив народний депутат.

