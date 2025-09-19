logo

В Раде заговорили о тайных договоренностях с РФ: что известно

В Раде рассказали, почему на самом деле Россия не "выбивает" украинскую энергетику

Кречмаровская Наталия

Россия усилила обстрелы украинской инфраструктуры. За три года полномасштабной агрессии враг атаковал энергетическую, транспортную, газовую, железнодорожную, социальную инфраструктуру. Однако в последнее время Россия не обстреливает объекты энергетической инфраструктуры.

В Раде заговорили о тайных договоренностях с РФ: что известно

Обстрел. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, почему враг мог остановить атаки на украинскую энергосистему. По его словам, последние полгода, а может, и год особых ударов по энергосистеме не было.

"Если честно говорить, удары были по газовой инфраструктуре, по объектам добычи газа, по хранилищам газовым, их наземной инфраструктуре, по коннекторам. В первую очередь, под удар попал работающий на юге коннектор — туда несколько месяцев назад демонстративно прилетало", — рассказал он в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

При этом, по его словам, по энергетике россияне не били. По мнению народного депутата, вероятно, были определенные тайные договоренности.

"Даже, возможно, не договоренности, а по умолчанию был такой меморандум между несколькими странами (с помощью наших партнеров), чтобы по энергетике не били", — предположил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия начала активно обстреливать железнодорожную инфраструктуру. В "Укрзализныце" отметили, что враг начал волну массированных атак с июля текущего года. Под удар попадают и энергетические подстанции, и локомотивные депо и пассажирские вокзалы. Какую цель преследует враг, активно атакуя железнодорожную инфраструктуру, портал "Комментарии" узнал у экспертов.




