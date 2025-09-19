В Раде заговорили о тайных договоренностях с РФ: что известно

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Россия усилила обстрелы украинской инфраструктуры. За три года полномасштабной агрессии враг атаковал энергетическую, транспортную, газовую, железнодорожную, социальную инфраструктуру. Однако в последнее время Россия не обстреливает объекты энергетической инфраструктуры.
Обстрел. Иллюстративное фото
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, почему враг мог остановить атаки на украинскую энергосистему. По его словам, последние полгода, а может, и год особых ударов по энергосистеме не было.
При этом, по его словам, по энергетике россияне не били. По мнению народного депутата, вероятно, были определенные тайные договоренности.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия начала активно обстреливать железнодорожную инфраструктуру. В "Укрзализныце" отметили, что враг начал волну массированных атак с июля текущего года. Под удар попадают и энергетические подстанции, и локомотивные депо и пассажирские вокзалы. Какую цель преследует враг, активно атакуя железнодорожную инфраструктуру, портал "Комментарии" узнал у экспертов.