Замерзнет ли Украина зимой: в Раде спрогнозировали, что будет с газом и светом

До старта отопительного сезона остается меньше месяца — традиционно он стартует 15 октября, однако тепло "включают", ориентируясь на погодные условия. Еще летом возникали опасения, что у Украины будут проблемы с газом, ведь РФ атаковала объекты газовой инфраструктуры. Не исключают и возобновления ударов по энергетике.

Газ. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко поделился своим видением ситуации с газом и электроэнергией зимой. По его словам, катастрофы не будет, однако могут возникнуть определенные проблемы.

"Я не предусматриваю катастрофы зимой с энергетикой, но могут быть проблемы определенного локального масштаба. Они зависят от газовой ситуации, от уровня наполнения хранилищ (достаточный или недостаточный), от ударов безусловно, от готовности (до отопительного сезона, — ред.). Но это все не приведет к катастрофическим последствиям, полному коллапсу, что "все пропало, все, мы замерзаем и так далее", — отметил политик.

Напомним портал "Комментарии" писал, что по словам Кучеренко, были определенные договоренности, чтобы РФ не обстреливала энергетическую инфраструктуру Украины.

По его словам, последние полгода, а может, и год особых ударов по энергосистеме не было. Политик отметил, что удары были по газовой инфраструктуре, по объектам добычи газа, по газовым хранилищам, их наземной инфраструктуре, по коннекторам. Напомнил, что под удар попал коннектор, работающий на Юге. При этом, по его словам, по энергетике россияне не били. По мнению народного депутата, вероятно, были определенные тайные договоренности. Возможно, предположил народный депутат, речь шла об определенном меморандуме между несколькими странами (с помощью наших партнеров), чтобы по энергетике не били.



