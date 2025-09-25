Названы города, где будут проблемы со светом зимой

Подготовка к отопительному сезону 2025-2026 годов сложная. Эксперты прогнозируют, что перед началом отопительного сезона и зимой Россия может усилить атаки на энергетическую систему Украины.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко предупредил, что жителям некоторых областных центров следует готовиться к проблемам с энергоснабжением.

"Одесса, вместе с Херсоном, Харьковом, Сумами, Днепром, Запорожьем и Николаевом, входит в перечень городов, которым следует особенно готовиться к проблемам с электричеством зимой из-за ударов РФ", — отметил он.

Отметим, что народный депутат Украины Алексей Кучеренко предполагал, что некоторое время действовали определенные тайные договоренности относительно обстрелов энергообъектов Украины. По его словам, последние полгода, а может, и год особых ударов по энергосистеме не было. Политик отметил, что Россия обстреливала газовую инфраструктуру, объекты добычи газа, газовые хранилища газовые, наземную инфраструктуру. По всей видимости, как отметил народный депутат, были тайные договоренности.

"Даже, возможно, не договоренности, а по умолчанию был такой меморандум между несколькими странами (с помощью наших партнеров), чтобы по энергетике не били", — предположил Кучеренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что по словам генерального директора "Нафтогаза" Сергея Корецкого, враг вероятнее всего массированно будет атаковать энергетические объекты перед отопительным сезоном и зимой. Объяснил, что атаки Москвы на газовую инфраструктуру страны, вероятно, были местью за то, что Украина 1 января прекратила поставки российского газа по своим трубопроводам по истечении срока действия давних соглашений.



