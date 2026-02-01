Названа одна з найбільших помилок під час війни в Україні

Український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников вважає, що однією з найбільших помилок, яких припускається частина українського суспільства під час повномасштабної війни, є спроба ділити людей за паспортами, а не за їхніми політичними поглядами.

Поділ людей за паспортами - помилка під час війни. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в етері телеканалу "Еспресо" заявив, що Україна за роки незалежності зробила важливий цивілізаційний крок та відійшла від суто етнічного розуміння нації. За його словами українське суспільство прийняло ідею політичного українства, коли приналежність до держави визначається цінностями, а не походженням чи віросповіданням.

"Я завжди казав, що одна з найбільших помилок частини українського суспільства під час цієї війни — спроба ділити людей за паспортами. На щастя, у нас нема ідеї ділити людей за етнічним походженням. Погоджуємося, що у нас можуть бути люди різного етнічного походження, різного віросповідання, які вважають себе політичними українцями", — зауважив Портников.

Однак політичний оглядач застерігає від нового небезпечного поділу за громадянством. Портников звертає увагу, що українські паспорти мають і ті, хто воює проти України або зрадив її інтереси.

"Але тепер — новий поділ за паспортами. В той час як українські паспорти у мільйонів людей, які не хочуть ніякої України, і у тисяч, які її зраджують і з нею борються: Янукович, Азаров, Табачник, Клюєв, Захарченко, Пушилін, Медведчук — це не просто люди з українськими паспортами, а ще деякі — з українськими посадами, один навіть був президентом України. Тому я завжди кажу, припиніть ділити людей за паспортами", — закликав Портников.

Журналіст також зазначив, що серед громадян Росії справді небагато тих, хто відкрито виступає проти війни, однак саме політична позиція має бути визначальною. За його словами, якщо людина "мій однодумець", то неважливо, який паспорт вона має.

