Названа одна из самых больших ошибок во время войны в Украине

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что одной из самых больших ошибок, которые допускается часть украинского общества во время полномасштабной войны, является попытка делить людей по паспортам, а не по их политическим взглядам.

Разделение людей по паспортам – ошибка во время войны. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что Украина за годы независимости сделала важный цивилизационный шаг и отошла от чисто этнического понимания нации. По его словам, украинское общество приняло идею политического украинства, когда принадлежность к государству определяется ценностями, а не происхождением или вероисповеданием.

"Я всегда говорил, что одна из величайших ошибок части украинского общества во время этой войны — попытка делить людей по паспортам. К счастью, у нас нет идеи делить людей по этническому происхождению. Соглашаемся, что у нас могут быть люди разного этнического происхождения, разного вероисповедания, которые считают себя политическими украинцами", — сказал Портников.

Однако политический обозреватель предостерегает от нового опасного разделения гражданства. Портников обращает внимание, что украинский паспорт также есть и у тех, кто воюет против Украины или предал ее интересы.

"Но теперь — новое разделение по паспортам. В то время как украинские паспорта у миллионов людей, которые не хотят никакой Украины, и у тысяч, которые ее предали и с ней борются: Янукович, Азаров, Табачник, Клюев, Захарченко, Пушилин, Медведчук – это не просто люди с украинскими паспортами, а еще некоторые – с украинскими должностями, один даже был президентом Украины. Поэтому я всегда говорю, прекратите делить людей по паспортам", – призвал Портников.

Журналист также отметил, что среди граждан России действительно немного, кто открыто выступает против войны, однако именно политическая позиция должна быть определяющей. По его словам, если человек "мой единомышленник", то неважно, какой паспорт у него есть.

