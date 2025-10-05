logo_ukra

Наймасштабніша атака РФ на Львівщину стала особливо цинічною: скільки ракет та дронів запустила Росія

У ніч на 5 жовтня Росія завдала масованого удару по Львівщині

5 жовтня 2025, 15:05
У ніч на 5 жовтня Львівщина зазнала наймасштабнішої атаки Росії з початку повномасштабного вторгнення. За словами очільника обласної воєнної адміністрації Максима Козицького, до повітряного простору області увійшло близько 163 повітряних цілі.

Наймасштабніша атака РФ на Львівщину стала особливо цинічною: скільки ракет та дронів запустила Росія

У Львові горить індустріальний парк Sparrow після атаки РФ

Максим Козицький розповів про найбільшу атаку Росії на Львівщину з початку повномасштабного вторгнення. За оперативними даними до зони відповідальності Повітряного командування "Захід" увійшло близько 163 повітряних цілі, зокрема 140 безпілотників-камікадзе "шахед" та 23 крилаті ракети.

Попри масованість удару, українська протиповітряна оборона знищила значну частину загроз. Козицький подякував захисникам неба за ліквідацію "значної частини ворожих цілей", але повністю уникнути наслідків не вдалося.

"На превеликий жаль, внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей, ще восьмеро – постраждали", — повідомив Козицький.

За його словами, майже всі удари Росії були спрямовані по цивільній інфраструктурі.

"Цілі ракет і "шахедів" практично ті самі – житлові будинки, лікарні, цивільні промислові об’єкти. Додалися лише об’єкти газотранспортної інфраструктури області, що є особливо цинічним в умовах похолодання та початку опалювального сезону", — зауважив Козицький.

Також голова ОВА прокоментував густий дим, який фіксували у Львові після атаки РФ. Як пояснив Козицький, це були продукти горіння після ударів РФ, однак "жодних викидів шкідливих речовин" не було зафіксовано.

Керівництво області обіцяє, що такі удари "не залишаться без відповіді".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що після масованої атаки РФ на Львів у місті спалахнула пожежа в індустріальному парку Sparrow. Садовий і Козицький закликали львів’ян зачинити вікна та залишатися вдома.

Також "Коментарі" писали, що у Повітряних Силах розповіли про прямі влучання під час атаки РФ.



Джерело: https://t.me/kozytskyy_maksym_official/25016
