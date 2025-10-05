Самая масштабная атака РФ на Львовщину стала особенно циничной: сколько ракет и дронов запустила Россия

В ночь на 5 октября Львовщина подверглась самой масштабной атаке России с начала полномасштабного вторжения. По словам главы областной военной администрации Максима Козицкого, в воздушное пространство области вошли около 163 воздушных целей.

Во Львове горит индустриальный парк Sparrow после атаки РФ

Максим Козицкий рассказал о самой большой атаке России на Львовщину с начала полномасштабного вторжения. По оперативным данным в зону ответственности Воздушного командования "Запад" вошли около 163 воздушных целей, в том числе 140 беспилотников-камикадзе "шахед" и 23 крылатые ракеты.

Несмотря на массированность удара, украинская противовоздушная оборона уничтожила значительную часть угроз. Козицкий поблагодарил защитников неба за ликвидацию "значительной части враждебных целей", но полностью избежать последствий не удалось.

"К большому сожалению, в результате вражеской атаки погибли четыре человека, еще восемь — пострадали", — сообщил Козицкий.

По его словам, почти все атаки России были направлены по гражданской инфраструктуре.

"Цели ракет и "шахедов" практически те же — жилые дома, больницы, гражданские промышленные объекты. Добавились только объекты газотранспортной инфраструктуры области, что особенно цинично в условиях похолодания и начала отопительного сезона", — отметил Козицкий.

Также глава ОВА прокомментировал густой дым, фиксированный во Львове после атаки РФ. Как пояснил Козицкий, это были продукты горения после ударов РФ, однако "никакие выбросы вредных веществ" не были зафиксированы.

Руководство области обещает, что подобные удары "не останутся без ответа".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после массированной атаки РФ по Львову в городе вспыхнул пожар в индустриальном парке Sparrow. Садовый и Козицкий призвали львовян закрыть окна и оставаться дома.

Также "Комментарии" писали, что в Воздушных Силах рассказали о прямых попаданиях во время атаки РФ.