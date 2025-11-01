Найближчими днями Україна серйозно посилить свою ППО: деталі

Рубрики
Найближчими днями Україна отримає дві пускові установки до зенітно-ракетних комплексів Patriot, їх нададуть європейські партнери. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє канал German Aid to Ukraine в соцмережі Х.
ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел
Генерал-лейтенант додав, що Україна вже зібрала всю необхідну інформацію та статистику та передала її компаніям-виробникам цих засобів поразки.
