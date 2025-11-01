logo_ukra

Найближчими днями Україна серйозно посилить свою ППО: деталі
Найближчими днями Україна серйозно посилить свою ППО: деталі

За інформацією ЗМІ, Україна отримає дві пускові установки Patriot найближчими днями

1 листопада 2025, 17:17
Автор:
Кравцев Сергей

Найближчими днями Україна отримає дві пускові установки до зенітно-ракетних комплексів Patriot, їх нададуть європейські партнери. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє канал German Aid to Ukraine в соцмережі Х.

Найближчими днями Україна серйозно посилить свою ППО: деталі

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

"Оголошене на початку серпня 2025 року постачання двох пускових установок MIM-104 Patriot зі складів Бундесверу в Україну, яке значною мірою було профінансовано Данією, Литвою та Норвегією, має бути завершено найближчими днями!", — йдеться у повідомленні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — те, що було ефективним рік тому сьогодні вже може бути застарілим. Російські окупанти модернізували свої комплекси для застосування балістичних ракет, що значно підвищило їхню ефективність. Таку думку в ефірі "Еспресо" висловив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

"Це Іскандер-М і також "Кинджали" — теж іскандерівські ракети, але пристосовані для пуску з літаків МіГ-31, це підвищує швидкість ракети і робить їх більш важкою ціллю. Вони зробили модифікацію, яка пов'язана в коригуванні програмного забезпечення цих балістичних ракет. Що призвело до того, що на кінцевій ділянці ефективність знищення наших батарей Patriot впала з 42 до 6%", — сказав експерт.

Генерал-лейтенант додав, що Україна вже зібрала всю необхідну інформацію та статистику та передала її компаніям-виробникам цих засобів поразки.

Володимир Зеленський озвучив добрі новини щодо Patriot: яка система вже працює, скільки ще на підході.




Джерело: https://x.com/deaidua/status/1984547744803901536
