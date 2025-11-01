В ближайшие дни Украина серьезно усилит свою ПВО: детали

В ближайшие дни Украина получит две пусковые установки к зенитно-ракетным комплексам Patriot, их предоставят европейские партнеры. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает канал German Aid to Ukraine в соцсети Х.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

"Объявленная в начале августа 2025 года поставка двух пусковых установок MIM-104 Patriot со складов Бундесвера в Украину, которая в значительной степени была профинансирована Данией, Литвой и Норвегией, должна быть завершена в ближайшие дни!", — говорится в сообщении.

"Это Искандер-М и также "Кинжалы" — тоже искандеровские ракеты, но приспособлены для пуска с самолетов МиГ-31, это повышает скорость ракеты и делает их более тяжелой целью. Они сделали модификацию, которая связана в корректировке программного обеспечения этих баллистических ракет. Что привело к тому, что на конечном участке маршрута они делают маневры, которые затрудняют их уничтожение. Эффективность уничтожения наших батарей Patriot упала с 42 до 6%", — сказал эксперт.

