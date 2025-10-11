Эффективность Patriot в Украине упала с 42% до 6%: что произошло

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
То, что было эффективным год назад, сегодня уже может быть устаревшим. Российские оккупанты модернизировали свои комплексы для применения баллистических ракет, что значительно повысило их эффективность. Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал генерал-лейтенант, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
Генерал-лейтенант добавил, что Украина уже собрала всю необходимую информацию и статистику и передала ее компаниям-производителям этих средств поражения.
По словам Романенко, Запад должен был бы на это отреагировать, возможно, также скорректировать программное обеспечение. Чтобы повысить эффективность, ведь у нас и так батарей Patriot не так много.
Читайте также на портале "Комментарии" — месяцы разрушительных атак страны-агрессора свидетельствуют о том, что Москва смогла модифицировать свои ракеты, чтобы избежать украинской противовоздушной обороны. Об этом рассказали украинские и западные чиновники в интервью Financial Times.
Издание отмечает, бомбардировки, направленные против украинских производителей БпЛА этим летом, стали ярким примером того, как РФ улучшила свои баллистические ракеты, чтобы эффективнее противодействовать американским системам Patriot.