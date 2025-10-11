logo

Эффективность Patriot в Украине упала с 42% до 6%: что произошло
Эффективность Patriot в Украине упала с 42% до 6%: что произошло

Киев ждет от союзников, что разработчики Patriot скорректируют программное обеспечение Patriot

11 октября 2025, 14:47
Кравцев Сергей

То, что было эффективным год назад, сегодня уже может быть устаревшим. Российские оккупанты модернизировали свои комплексы для применения баллистических ракет, что значительно повысило их эффективность. Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал генерал-лейтенант, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Эффективность Patriot в Украине упала с 42% до 6%: что произошло

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

"Это Искандер-М и также "Кинжалы" — тоже искандеровские ракеты, но приспособлены для пуска с самолетов МиГ-31, это повышает скорость ракеты и делает их более тяжелой целью. Они сделали модификацию, которая связана в корректировке программного обеспечения этих баллистических ракет. Что привело к тому, что на конечном участке маршрута они делают маневры, которые затрудняют их уничтожение. Эффективность уничтожения наших батарей Patriot упала с 42 до 6%", — сказал эксперт.

Генерал-лейтенант добавил, что Украина уже собрала всю необходимую информацию и статистику и передала ее компаниям-производителям этих средств поражения.

По словам Романенко, Запад должен был бы на это отреагировать, возможно, также скорректировать программное обеспечение. Чтобы повысить эффективность, ведь у нас и так батарей Patriot не так много.

Читайте также на портале "Комментарии" — месяцы разрушительных атак страны-агрессора свидетельствуют о том, что Москва смогла модифицировать свои ракеты, чтобы избежать украинской противовоздушной обороны. Об этом рассказали украинские и западные чиновники в интервью Financial Times.

Издание отмечает, бомбардировки, направленные против украинских производителей БпЛА этим летом, стали ярким примером того, как РФ улучшила свои баллистические ракеты, чтобы эффективнее противодействовать американским системам Patriot. 

"Сейчас ракеты движутся по типичной траектории, а затем меняют курс и пикируют под большим углом или выполняют маневры, которые "запутывают и обходят" перехватчики Patriot", — отмечают в FT.




