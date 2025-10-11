Ефективність Patriot в Україні впала з 42 до 6%: що сталося

Те, що було ефективним рік тому, сьогодні вже може бути застарілим. Російські окупанти модернізували свої комплекси для застосування балістичних ракет, що значно підвищило їхню ефективність. Таку думку в ефірі "Еспресо" висловив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

"Це Іскандер-М і також "Кинджали" — теж іскандерівські ракети, але пристосовані для пуску з літаків МіГ-31, це підвищує швидкість ракети і робить їх більш важкою метою. Вони зробили модифікацію, яка пов'язана в коригуванні програмного забезпечення цих балістичних ракет. Що призвело до того, що на кінцевій ділянці Ефективність знищення наших батарей Patriot впала з 42 до 6%", — сказав експерт.

Генерал-лейтенант додав, що Україна вже зібрала всю необхідну інформацію та статистику та передала її компаніям-виробникам цих засобів поразки.

За словами Романенка, Захід мав би на це відреагувати, можливо, також скоригувати програмне забезпечення. Щоб підвищити ефективність, адже у нас і так батарейок Patriot не так багато.

Видання зазначає, що бомбардування, спрямовані проти українських виробників БпЛА цього літа, стали яскравим прикладом того, як РФ покращила свої балістичні ракети, щоб ефективніше протидіяти американським системам Patriot.

"Зараз ракети рухаються типовою траєкторією, а потім змінюють курс і пікірують під великим кутом або виконують маневри, які "заплутують і обходять" перехоплювачі Patriot", — зазначають у FT.



