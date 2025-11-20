logo_ukra

BTC/USD

82188

ETH/USD

2682.01

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Найбільше цього року перекидання російських військ фіксують у Маріуполі: куди прямують окупанти
commentss НОВИНИ Всі новини

Найбільше цього року перекидання російських військ фіксують у Маріуполі: куди прямують окупанти

Росія перекидає через Маріуполь значні військові сили у напрямку Пологів та Гуляйполя на Запоріжжі

20 листопада 2025, 11:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Російські загарбники через окупований Маріуполь перекидають велике підкріплення на Запоріжжя – у напрямку Пологів та Гуляйполя. 

Найбільше цього року перекидання російських військ фіксують у Маріуполі: куди прямують окупанти

Окупований Маріуполь. Фото: з відкритих джерел

Зафіксовано найбільшу цього року за обсягом і структурою одночасну передислокацію ворожих сил через Маріуполь, повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, через Маріуполь у бік Запорізької області пройшла велика організована колона, у якій, зокрема, було сім тягачів із бронетехнікою, щонайменше 15 вантажівок із живою силою та боєкомплектом, а також супровід стандартних "буханок".

"Уся техніка маркована знаком "трикутник у трикутнику". Стан машин та вантажівок  "нові", не після ремонту і не з поля бою. Це не "латання дір", а повноцінне підсилення", — зазначив Андрющенко.

Тому, за його словами, зараз говорити про якусь стабілізацію фронту під Гуляйполем поки зарано.

Як повідомляв портал "Коментарі", за даними Сил оборони півдня України, російські загарбники знищили кілька позицій ЗСУ та намагаються просунутися у напрямку Гуляйполя. Однак, поки це їм не вдається. Бійці ЗСУ відійшли на вигідніші для оборони позиції біля кількох населених пунктів. Нині тривають заходи для блокування ворога та пошуково-ударні дії, щоб не допустити проникнення загарбників у глиб української оборони. 

Як раніше писало видання "Коментарі", колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів, що ще кілька місяців тому були повідомлення, що окупанти можуть готувати наступ на цьому напрямку. Тому, за його словами, є питання до оборонних споруд, які були на відповідальності влади у Запорізькій області.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/andriyshTime/47121
Теги:

Новини

Всі новини