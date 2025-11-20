Найбільше цього року перекидання російських військ фіксують у Маріуполі: куди прямують окупанти

Російські загарбники через окупований Маріуполь перекидають велике підкріплення на Запоріжжя – у напрямку Пологів та Гуляйполя.

Окупований Маріуполь. Фото: з відкритих джерел

Зафіксовано найбільшу цього року за обсягом і структурою одночасну передислокацію ворожих сил через Маріуполь, повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, через Маріуполь у бік Запорізької області пройшла велика організована колона, у якій, зокрема, було сім тягачів із бронетехнікою, щонайменше 15 вантажівок із живою силою та боєкомплектом, а також супровід стандартних "буханок".

"Уся техніка маркована знаком "трикутник у трикутнику". Стан машин та вантажівок "нові", не після ремонту і не з поля бою. Це не "латання дір", а повноцінне підсилення", — зазначив Андрющенко.

Тому, за його словами, зараз говорити про якусь стабілізацію фронту під Гуляйполем поки зарано.

Як повідомляв портал "Коментарі", за даними Сил оборони півдня України, російські загарбники знищили кілька позицій ЗСУ та намагаються просунутися у напрямку Гуляйполя. Однак, поки це їм не вдається. Бійці ЗСУ відійшли на вигідніші для оборони позиції біля кількох населених пунктів. Нині тривають заходи для блокування ворога та пошуково-ударні дії, щоб не допустити проникнення загарбників у глиб української оборони.

Як раніше писало видання "Коментарі", колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів, що ще кілька місяців тому були повідомлення, що окупанти можуть готувати наступ на цьому напрямку. Тому, за його словами, є питання до оборонних споруд, які були на відповідальності влади у Запорізькій області.