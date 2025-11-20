Самую большую в этом году переброску российских войск фиксируют в Мариуполе: куда направляются оккупанты

Российские захватчики через оккупированный Мариуполь перебрасывают большое подкрепление на Запорожье – в направлении Пологов и Гуляйполя.

Оккупированный Мариуполь. Фото: из открытых источников

Зафиксирована крупнейшая в этом году по объему и структуре одновременная передислокация вражеских сил через Мариуполь, сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, через Мариуполь в сторону Запорожской области прошла большая организованная колонна, в которой, в частности, было семь тягачей с бронетехникой, по меньшей мере, 15 грузовиков с живой силой и боекомплектом, а также сопровождение стандартных "буханок".

"Вся техника маркирована знаком "треугольник в треугольнике". Состояние машин и грузовиков "новые", не после ремонта и не с поля боя. Это не "латание дыр", а полноценное усиление", — отметил Андрющенко.

Поэтому, по его словам, сейчас говорить о стабилизации фронта под Гуляйполем пока рано.

Как сообщал портал "Комментарии", по данным Сил обороны юга Украины, российские захватчики уничтожили несколько позиций ВСУ и пытаются продвинуться в направлении Гуляйполя. Однако пока это им не удается. Бойцы ВСУ отошли на более выгодные для обороны позиции возле нескольких населённых пунктов. В настоящее время продолжаются меры по блокированию врага и поисково-ударным действиям, чтобы не допустить проникновения захватчиков в глубь украинской обороны.

Как ранее писало издание "Комментарии", бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал, что еще несколько месяцев назад были сообщения, что оккупанты могут готовить наступление на этом направлении. Поэтому, по его словам, есть вопросы к оборонным сооружениям, за которые была ответственна власть в Запорожской области.