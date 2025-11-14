Ворог знищив кілька позицій ЗСУ: військовий розповів про бої біля Гуляйполя

Російські загарбники знищили кілька позицій ЗСУ та намагаються просунутися у напрямку Гуляйполя. Однак, поки це їм не вдається.

Бойові дії на фронті. Фото: з відкритих джерел

Разом з тим на деяких ділянках фронту ситуація загострюється. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, на Олександрівському напрямку Сили оборони за добу відбили 12 атак, противника поблизу населених пунктів Ялта, Орестопіль, Єгорівка, Першотравневе та Рибне.

Стільки ж ворожих атак було на Оріхівському напрямку в районах Малої Токмачки, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Приморського, Степногірська та Плавнів.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив шість атак в районах населених пунктів Високе, Зелений Гай, Яблукове, Солодке, Білогір’я.

"Противник продовжує бойові дії у бік Гуляйполя. Намагається відтіснити Сили оборони з позицій, завдає масованого комбінованого вогневого ураження наших позицій. Проте просування він не має. Він знищив декілька наших позицій, але ані зайти туди, ані завести групи закріплення не зміг", — зазначив Волошин.

За його словами, минулої доби українські військові знищили на цій ділянці фронту близько 300 окупантів.

При цьому речник Сил оборони півдня запевнив, що бійці ЗСУ відійшли на вигідніші для оборони позиції біля кількох населених пунктів. Нині тривають заходи для блокування ворога та пошуково-ударні дії, щоб не допустити проникнення загарбників у глиб української оборони.

Як повідомляв портал "Коментарі", на Олександрівському напрямку фронту в Дніпропетровській області після захоплення Данилівки, ворог просунувся вперед та фактично "перекусив нашу логістику на осі", що вела до Гуляйполя з півночі. Про це заявив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".