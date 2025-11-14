Враг уничтожил несколько позиций ВСУ: военный рассказал о боях возле Гуляйполя

Российские захватчики уничтожили несколько позиций ВСУ и пытаются продвинуться в направлении Гуляйполя. Однако пока это им не удается.

Боевые действия на фронте. Фото: из открытых источников

Вместе с тем, на некоторых участках фронта ситуация обостряется. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, на Александровском направлении Силы обороны за сутки отразили 12 атак, противника вблизи населенных пунктов Ялта, Орестополь, Егоровка, Первомайское и Рыбное.

Столько же вражеских атак было на Ореховском направлении в районах Малой Токмачки, Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Приморского, Степногорска и Плавней.

На Гуляйпольском направлении противник совершил шесть атак в районах населенных пунктов Высокое, Зеленая Роща, Яблоковое, Сладкое, Белогорье.

"Противник продолжает боевые действия в сторону Гуляйполя. Пытается оттеснить Силы обороны с позиций, наносит массированное комбинированное огневое поражение наших позиций. Однако продвижения у него нет. Он уничтожил несколько наших позиций, но ни зайти туда, ни завести группу закрепления не смог", — отметил Волошин.

По его словам, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили на этом участке фронта около 300 окупантов.

При этом пресс-секретарь Сил обороны юга заверил, что бойцы ВСУ отошли на более выгодные для обороны позиции возле нескольких населенных пунктов. В настоящее время продолжаются меры по блокированию врага и поисково-ударные действия, чтобы не допустить проникновения захватчиков в глубь украинской обороны.

Как сообщал портал "Комментарии", на Александровском направлении фронта в Днепропетровской области после захвата Даниловки, враг продвинулся вперед и фактически "перекусил нашу логистику на оси", которая вела в Гуляйполь с севера. Об этом заявил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".