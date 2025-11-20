Чим обернеться для України втрата Гуляйполя: чи справді невдовзі розпочнуться бої за Запоріжжя

У Запорізькій області продовжує загострюватися ситуація. Російські окупанти атакують у напрямку Гуляйполя. Які шанси у ЗСУ відбити росіян біля Гуляйполя? Чим обернеться для України втрата Гуляйполя? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.

Бої за Гуляйполе. Фото: із відкритих джерел

На цьому напрямку вже давно мала бути серйозна лінія оборони

Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів в інтерв’ю "24 Каналу", що ще кілька місяців тому були повідомлення, що окупанти можуть готувати наступ на цьому напрямку. Є питання до оборонних споруд, які були на відповідальності тамтешньої влади у Запорізькій області.

На думку Маломужа, на цьому напрямку вже давно мала бути серйозна лінія оборони, яка не дозволила б окупантам наблизитися зі сходу. Але маємо що маємо.

Також потрібно продовжувати знищувати ворога ще на підходах. Було б добре, якби це вдавалося робити ще на місцях накопичення особового складу ворога.

"Проблема Гуляйполя в тому, що своєчасно не випередили дії ворога на підготовчому етапі. Потрібно було бити по залізницях, автодорогах та центрах розміщення. Також потрібно було день і ніч робити суцільну лінію оборони. Це – критично важливо", – сказав Маломуж.

Біля Гуляйполя повторюється сценарій Покровсько-Мирноградської агломерації

Військовий оглядач Денис Попович заявив в ефірі каналу "КИЇВ24", що армія Росії намагається створити напівоточення Гуляйполя у Запорізькій області, аби витіснити звідти українські війська. Втрата цього міста загрожує просуванням загарбників в бік Запоріжжя.

"Стосовно фортифікації — ворог б'є в обхід. В цьому полягає небезпека просування в бік Гуляйполя, і в бік Оріхова, а також створення позицій для подальшого наступу на Запоріжжя в якомусь майбутньому… Через тиждень, через місяць, через два місяці. Основні оборонні позиції сконцентровані на півдні. Удар зі сходу неприємний у тому сенсі, що там не такі оборонні споруди, як південніше", — наголошує військовий аналітик.

Попович додає, що біля Гуляйполя повторюється сценарій Покровсько-Мирноградської агломерації.

Він також наголошує, що ситуація біля Гуляйполя "сформувалася не вчора і навіть не в жовтні, коли ворог там активізувався". За словами експерта, це наслідки окупації Вугледара, ситуації на південному донецькому напрямку.

"Звідти ця загроза виходить", — наголосив експерт.

Якщо Гуляйполе буде втрачено, то подальший наступ, наголосив Попович, буде у бік Запоріжжя та Оріхова.

Читайте також на порталі "Коментарі" - DeepState назвав дві області, де ситуація критична: росіяни продовжують рухатися вперед.



