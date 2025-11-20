Чем обернется для Украины потеря Гуляйполя: действительно ли вскоре начнутся бои за Запорожье

В Запорожской области продолжает обостряться ситуация. Российские оккупанты атакуют в направлении Гуляйполя. Какие шансы у ВСУ отбить россиян возле Гуляйполя? Чем обернется для Украины потеря Гуляйполя? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Бои за Гуляйполе. Фото: из открытых источников

На этом направлении уже давно предстояла серьезная линия обороны

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал в интервью "24 Каналу", что еще несколько месяцев назад были сообщения, что оккупанты могут готовить наступление на этом направлении. Есть вопросы к оборонным сооружениям, которые были на ответственности местных властей в Запорожской области.

По мнению Маломужа, на этом направлении уже давно должна была быть серьезная линия обороны, которая не позволила бы оккупантам приблизиться к востоку. Но есть что имеем.

Также следует продолжать уничтожать врага еще на подходах. Было бы хорошо, если это удавалось делать еще на местах накопления личного состава врага.

Проблема Гуляйполя в том, что своевременно не опередили действия врага на подготовительном этапе. Надо было бить по железным дорогам, автодорогам и центрам размещения. Также нужно было день и ночь делать сплошную линию обороны. Это – критически важно", – сказал Маломуж.

У Гуляйполя повторяется сценарий Покровско-Мирноградской агломерации

Военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире канала "КИЕВ24", что армия России пытается создать полуокружение Гуляйполя в Запорожской области, чтобы вытеснить оттуда украинские войска. Утрата этого города грозит продвижением захватчиков в сторону Запорожья.

"Относительно фортификации — враг бьет в обход. В этом заключается опасность продвижения в сторону Гуляйполя, и в сторону Орехова, а также создание позиций для дальнейшего наступления на Запорожье в каком-то будущем... Через неделю, через месяц, через два месяца. Основные оборонные позиции сконцентрированы на юге. южнее", — отмечает военный аналитик.

Попович добавляет, что у Гуляйполя повторяется сценарий Покровско-Мирноградской агломерации.

Он также отмечает, что ситуация у Гуляйполя "сформировалась не вчера и даже не в октябре, когда враг там активизировался". По словам эксперта, это последствия оккупации Угледара, ситуации на южном донецком направлении.

"Оттуда эта угроза исходит", — подчеркнул эксперт.

Если Гуляйполе будет потеряно, то дальнейшее наступление, подчеркнул Попович, будет в сторону Запорожья и Орехова.

