Наступають "вирішальні" дні для досягнення миру в Україні: Стубб заінтригував заявою

Наступні дні будуть вирішальними для зусиль щодо досягнення “справедливого та тривалого миру в Україні”. Таку заяву у соцмережі Х зробив президент Фінляндії Александр Стубб.

Александр Стубб. Фото: з відкритих джерел

Фінський лідер підтвердив, що у нього 25 листопада відбулася важлива телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським, який повідомив про останні події. Також він поговорив з генсеком НАТО Марком Рютте.

“Майбутнє України визначається Україною, безпека Європи визначається Європою. Робота Сполучених Штатів та України триває. Наступні дні будуть вирішальними для досягнення міцного та справедливого миру”, — підкреслив Стубб.

