logo_ukra

BTC/USD

86597

ETH/USD

2878

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Наступають "вирішальні" дні для досягнення миру в Україні: Стубб заінтригував заявою
commentss НОВИНИ Всі новини

Наступають "вирішальні" дні для досягнення миру в Україні: Стубб заінтригував заявою

США і Україна продовжують перебувати на постійному зв'язку щодо мирної угоди, текст якої опрацьовується

25 листопада 2025, 12:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Наступні дні будуть вирішальними для зусиль щодо досягнення “справедливого та тривалого миру в Україні”. Таку заяву у соцмережі Х зробив президент Фінляндії Александр Стубб.

Наступають "вирішальні" дні для досягнення миру в Україні: Стубб заінтригував заявою

Александр Стубб. Фото: з відкритих джерел

Фінський лідер підтвердив, що у нього 25 листопада відбулася важлива телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським, який повідомив про останні події. Також він поговорив з генсеком НАТО Марком Рютте.

“Майбутнє України визначається Україною, безпека Європи визначається Європою. Робота Сполучених Штатів та України триває. Наступні дні будуть вирішальними для досягнення міцного та справедливого миру”, — підкреслив Стубб.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ході переговорів у Женеві представники США та України дійшли згоди надати новий 19-пунктний план щодо припинення війни. Проте найполітичніші питання залишаються невирішеними. Вони будуть закриті під час особистих переговорів президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Про це пише The Telegraph.

Також видання "Коментарі" повідомляло – на зустрічі представників США та України у Женеві сторони підготували оновлений та доопрацьований рамковий документ про мир. Також домовилися, що майбутня угода має повністю поважати суверенітет України. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента. У той же час у заяві Білого дому зазначається, що представники України та США в результаті обговорень у Женеві 23 листопада розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду. Учасники зустрічі підтвердили, що будь-яка майбутня угода має повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати стійкий та справедливий мир. Що насправді сталося у Швейцарії? Що загалом означає Женевська зустріч для України? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини