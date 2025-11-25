Наступают "решающие" дни для достижения мира в Украине: Стубб заинтриговал заявлением

Следующие дни будут решающими для усилий по достижению "справедливого и длительного мира в Украине". Такое заявление в соцсети Х сделал президент Финляндии Александр Стубб.

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

Финский лидер подтвердил, что у него 25 ноября состоялся важный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сообщил о последних событиях. Также он побеседовал с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Будущее Украины определяется Украиной, безопасность Европы определяется Европой. Работа Соединенных Штатов и Украины продолжается. Следующие дни будут решающими для достижения крепкого и справедливого мира", — подчеркнул Стубб.

Представители США и Украины в ходе переговоров в Женеве пришли к согласию предоставить новый 19-пунктный план по прекращению войны. Однако самые политические вопросы остаются нерешенными. Они будут закрыты в ходе личных переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом пишет The Telegraph.

На встрече представителей США и Украины в Женеве стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ о мире. Также договорились, что будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины. Об этом говорится в сообщении Офиса президента. В то же время в заявлении Белого дома отмечается, что представители Украины и США в результате обсуждений в Женеве 23 ноября разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение. Участники встречи подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир.




