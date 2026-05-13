Настала вирішальна фаза: чи відбувся перелом у війні в Україні
Настала вирішальна фаза: чи відбувся перелом у війні в Україні

Борис Пісторіус заявив, що у війні Росії проти України з’явилися ознаки переломного моменту.

13 травня 2026, 09:55
Slava Kot

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що у війні Росії проти України з’являються ознаки переломного моменту. За його словами, українська армія демонструє дедалі ефективніші результати на фронті і в ударах по російській військовій інфраструктурі.

Борис Пісторіус. Фото з відкритих джерел

Борис Пісторіус здійснив візит до Запорізької та Дніпропетровської областей, де відвідав українські командні пункти та ознайомився з роботою безпілотних систем, які використовуються для розвідки й ударів по російських цілях. Після цього німецький міністр заявив, що Україна прогресує, тоді як Росія накопичує проблеми.

"Я вважаю, що українці дійсно мають перевагу. Росія переживає період слабкості як в економічному та внутрішньому плані, так і на полі бою. Українці досягають значного прогресу. Удари по російській військовій інфраструктурі в тилу стають все більш точними і дають результат", — сказав Пісторіус.

За його словами, українські сили значно вдосконалили технологічні можливості, особливо у сфері застосування дронів. Пісторіус зазначив, що цей досвід може бути корисним і для Бундесверу в межах стратегічного партнерства між Києвом та Берліном.

"Сьогодні багато хто говорить про вирішальну фазу війни — можливо, на користь України", — додав Пісторіус перебуваючи в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Борис Пісторіус пояснив нову тактику Кремля щодо війни проти України. За його словами, Путін грає крапленими картами.

Також "Коментарі" писали, що Пісторіус закликав Україну не повторити катастрофічну помилку.



Джерело: https://www.welt.de/
