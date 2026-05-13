Настала вирішальна фаза: чи відбувся перелом у війні в Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що у війні Росії проти України з’являються ознаки переломного моменту. За його словами, українська армія демонструє дедалі ефективніші результати на фронті і в ударах по російській військовій інфраструктурі.

Борис Пісторіус.

Борис Пісторіус здійснив візит до Запорізької та Дніпропетровської областей, де відвідав українські командні пункти та ознайомився з роботою безпілотних систем, які використовуються для розвідки й ударів по російських цілях. Після цього німецький міністр заявив, що Україна прогресує, тоді як Росія накопичує проблеми.

"Я вважаю, що українці дійсно мають перевагу. Росія переживає період слабкості як в економічному та внутрішньому плані, так і на полі бою. Українці досягають значного прогресу. Удари по російській військовій інфраструктурі в тилу стають все більш точними і дають результат", — сказав Пісторіус.

За його словами, українські сили значно вдосконалили технологічні можливості, особливо у сфері застосування дронів. Пісторіус зазначив, що цей досвід може бути корисним і для Бундесверу в межах стратегічного партнерства між Києвом та Берліном.

"Сьогодні багато хто говорить про вирішальну фазу війни — можливо, на користь України", — додав Пісторіус перебуваючи в Україні.

