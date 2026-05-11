"Путін грає крапленими картами": у Німеччині пояснили нову тактику Кремля щодо війни

Останні заяви Кремля про нібито готовність до мирних переговорів з Україною можуть бути частиною чергової інформаційної маніпуляції. Таку думку висловив міністр оборони Німеччина Борис Пісторіус під час пресконференції у Київ після зустрічі з українським колегою Михайлом Федоровим.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За словами Пісторіуса, заяви Володимира Путіна про те, що війна нібито "наближається до завершення", виглядають неправдиво. Німецький міністр наголосив, що якщо Кремль справді прагне завершити бойові дії, Росія могла б просто припинити агресію та вивести війська з території України.

Очільник Міноборони Німеччини застеріг, що Москва продовжує діяти за старою схемою, коли висуває умови та одночасно намагається створити враження готовності до компромісу.

"Я сподіваюся, що помиляюся, коли вважаю це черговою спробою обману, але виключати цього не можна, і це, схоже, є частиною його гібридної війни. Щоразу, коли йшлося про переговори щодо припинення вогню чи миру, він у підсумку грав крапленими картами або поводився зовсім не так, як було погоджено чи заявлено під час переговорів", — сказав Пісторіус.

Політик нагадав, що Росія вже неодноразово порушувала домовленості під час попередніх спроб припинення вогню. Саме тому, за його словами, будь-які заяви Москви слід оцінювати не за словами, а за реальними діями.

Окремо міністр звернув увагу на порушення Росією оголошеного нею ж "триденного перемир’я". Пісторіус підкреслив, що відповідальність за продовження війни та атаки на цивільне населення повністю лежить на Кремлі.

Крім того, на його думку, нинішня риторика Путіна також свідчить про проблеми самої Росії. Міністр заявив, що Кремль намагається приховати власну слабкість.

"Я думаю, що Путін своїми нинішніми діями хоче відвернути увагу від власної слабкості. Зараз він майже не може продемонструвати жодних територіальних здобутків. Його армія постійно втрачає частини вже захоплених територій. Саме тому, що Путін у публічному просторі все ще блефує та хитрує", — зауважив міністр.

Пісторіус додав, що черех це Німеччина та інші союзники мають і надалі підтримувати Україну військово та політично. Це необхідно не лише для оборони, а й для того, щоб Київ мав сильніші позиції у можливих майбутніх переговорах.

