"Путин играет каплеными картами": в Германии объяснили новую тактику Кремля по поводу войны

Последние заявления Кремля о готовности к мирным переговорам с Украиной могут быть частью очередной информационной манипуляции. Такое мнение высказал министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции в Киеве после встречи с украинским коллегой Михаилом Федоровым.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Писториуса, заявления Владимира Путина о том, что война якобы "близится к завершению", выглядят ложно. Немецкий министр подчеркнул, что если Кремль действительно стремится завершить боевые действия, Россия могла бы просто прекратить агрессию и вывести войска с территории Украины.

Глава Минобороны Германии предостерег, что Москва продолжает действовать по старой схеме, когда выдвигает условия и одновременно пытается создать впечатление готовности к компромиссу.

"Я надеюсь, что ошибаюсь, когда считаю это очередной попыткой обмана, но исключать этого нельзя, и это, похоже, часть его гибридной войны. Каждый раз, когда речь шла о переговорах по прекращению огня или мира, он в итоге играл каплеными картами или вел себя совсем не так, как было согласовано или заявлено во время переговоров", — сказал Писториус.

Политик напомнил, что Россия уже неоднократно нарушала договоренности при предыдущих попытках прекращения огня. Именно поэтому, по его словам, любые заявления Москвы следует оценивать не по словам, а по реальным действиям.

Отдельно министр обратил внимание на нарушение Россией объявленного ею же "трехдневного перемирия". Писториус подчеркнул, что ответственность за продолжение войны и атаки на гражданское население полностью лежит на Кремле.

Кроме того, по его мнению, нынешняя риторика Путина также свидетельствует о проблемах России. Министр заявил, что Кремль пытается скрыть свою слабость.

"Я думаю, что Путин своими нынешними действиями хочет отвлечь внимание от собственной слабости. Сейчас он почти не может продемонстрировать никаких территориальных достижений. Его армия постоянно теряет части уже захваченных территорий. Именно потому, что Путин в публичном пространстве все еще блефует и хитрит", — отметил министр.

Писториус добавил, что черех это Германия и другие союзники должны и дальше поддерживать Украину военно и политически. Это необходимо не только для обороны, но и для того, чтобы у Киева были более сильные позиции в возможных будущих переговорах.

