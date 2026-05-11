"Путин играет каплеными картами": в Германии объяснили новую тактику Кремля по поводу войны

Slava Kot
Последние заявления Кремля о готовности к мирным переговорам с Украиной могут быть частью очередной информационной манипуляции. Такое мнение высказал министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции в Киеве после встречи с украинским коллегой Михаилом Федоровым.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
По словам Писториуса, заявления Владимира Путина о том, что война якобы "близится к завершению", выглядят ложно. Немецкий министр подчеркнул, что если Кремль действительно стремится завершить боевые действия, Россия могла бы просто прекратить агрессию и вывести войска с территории Украины.
Глава Минобороны Германии предостерег, что Москва продолжает действовать по старой схеме, когда выдвигает условия и одновременно пытается создать впечатление готовности к компромиссу.
Политик напомнил, что Россия уже неоднократно нарушала договоренности при предыдущих попытках прекращения огня. Именно поэтому, по его словам, любые заявления Москвы следует оценивать не по словам, а по реальным действиям.
Отдельно министр обратил внимание на нарушение Россией объявленного ею же "трехдневного перемирия". Писториус подчеркнул, что ответственность за продолжение войны и атаки на гражданское население полностью лежит на Кремле.
Кроме того, по его мнению, нынешняя риторика Путина также свидетельствует о проблемах России. Министр заявил, что Кремль пытается скрыть свою слабость.
Писториус добавил, что черех это Германия и другие союзники должны и дальше поддерживать Украину военно и политически. Это необходимо не только для обороны, но и для того, чтобы у Киева были более сильные позиции в возможных будущих переговорах.
